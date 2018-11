Retrouver l’esprit des Fêtes

Patrick Norman ne le cache pas: il était d’un naturel plus grincheux à l’approche des Fêtes. Mais tout a changé lorsqu’il a rencontré sa conjointe Nathalie Lord.

« Depuis une bonne vingtaine d’années, Noël me tombait sur les nerfs et ça ne me touchait pas. Depuis que je connais cette belle femme, j’ai hâte au temps des Fêtes », confie le chanteur Patrick Norman, au bras de son épouse.

Cette dernière se souvient avoir dû faire les efforts nécessaires afin de partager son amour de Noël, et ce, dès la première année.

« Il ne voulait pas faire d’arbre de Noël. Je lui ai dit qu’il fallait faire un arbre parce que c’est tellement lumineux et joyeux, mais il me disait qu’il y avait tellement de gens qui n'étaient plus là et que c’était triste. Je lui ai dit qu’il y avait encore plein d’amour autour de nous », relate-t-elle à la rencontre de presse du spectacle Noël Symphonique, à la Place des Arts, mardi dernier.

Cette année, le couple a même enregistré une nouvelle chanson de Noël ensemble. Leur Sonne ta cloche devrait bientôt débarquer sur les ondes radiophoniques de la province.

« C’est le bonheur total de chanter ensemble », déclare le chanteur.