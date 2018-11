Téléphones mobiles: ce que vous devez savoir sur les dernières nouveautés

En collaboration avec

Puissance, polyvalence et performance. Voilà ce qu’on aime retrouver dans un téléphone intelligent.

Les Google, Samsung et Apple de ce monde rivalisent d’ingéniosité pour promouvoir leur flagships. Si bien qu’il est de plus en plus difficile d’arrêter son choix sur un nouvel appareil.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons dressé la liste de 4 produits, tous perçus comme de proches concurrents: le Google Pixel 3 XL, le Samsung Galaxy S9 Plus, le iPhone Xs Max et le Samsung Galaxy Note9.

La tendance qui s'en dégage? Des engins de grande taille – au prix considérable.

Google Pixel 3 XL

Son gros plus: Son appareil photo

Appareil photo

Plusieurs experts technos s’entendent pour dire que l’appareil photo du Pixel 3 XL procure la meilleure qualité d’image sur le marché. En plus de sa caméra arrière de 12,2 mégapixels, il possède deux caméras avant, dont l’une des lentilles a été spécialement conçue pour les selfies.

En plus, grâce à une technologie avancée de reconnaissance visuelle, l’appareil photo permet d’effectuer des recherches automatiques sur Google.

Écran

Le Pixel 3 XL est doté d’un affichage immersif OLED de 6,3 pouces et d’une résolution de 2960x1440 pixels.

Une fonctionnalité de l’écran divise les usagers. Il s’agit d’un panneau d’accueil qui affiche l’heure, les notifications et le pourcentage de la batterie. Certains le trouvent pratique, alors que d’autres le jugent encombrant.

Batterie



La batterie a une capacité de 3430 mAh. Elle est conçue pour une autonomie d’une journée et demie.

L’appareil vient avec un chargeur de 18 watts qui requinque l'appareil très rapidement.

Samsung Galaxy S9+

Son gros plus: Son appareil photo haute sensibilité et ses haut-parleurs stéréo

Appareil photo

Le Samsung Galaxy S9+ est équipé d’un appareil photo à double ouverture, s’apparentant au fonctionnement de l’œil humain. Il s’agit du premier téléphone intelligent muni d’un capteur à lentille ouvrant en f/1.5.

Sa capacité à prendre des clichés en faible éclairage est inégalée.

Écran

L’engin possède un impressionnant écran courbé de 6,2 pouces à super haute définition AMOLED. Il remplit à lui seul 90% de la surface du téléphone.

La résolution de l’écran est de 2960x1440 pixels.

Batterie

La batterie du Samsung Galaxy S9+ a une capacité de 3500 mAh, procurant une journée complète d’autonomie.

iPhone Xs Max

Son gros plus: Sa rapidité et la brillance de son écran

Appareil photo

Sa caméra bifocale arrière de 12 mégapixels en fait un excellent appareil photo avec un zoom très performant.

Il offre plusieurs modes de capture, dont l'option «portrait» qui permet d’ajuster la profondeur de champ.

Écran

Son écran OLED couvre l’entièreté de la surface de l’appareil. Il mesure 6,5 pouces, ce qui en fait le plus imposant de notre sélection. Il offre une résolution de 2688x1242 pixels.

Batterie

La batterie du iPhone Xs Max est de 3174 mAh, ce qui est inférieur aux appareils susmentionnés. Cela dit, le logiciel Apple en prolonge la durée jusqu’à une journée complète d’utilisation.

Samsung Galaxy Note9

Son gros plus: Son stylet

Appareil photo

La double caméra arrière du Note9 est impressionnante. Elle ajuste automatiquement les couleurs et le white balance.

Le téléphone vient avec un stylet Bluetooth qui permet aussi de prendre des clichés à plus de 30 pieds de distance.

Écran

Selon plusieurs, l’écran du Galaxy Note9 est le meilleur sur le marché. Sa luminosité et sa colorimétrie sont nettement supérieures aux autres appareils disponibles sur le marché.

Il est doté d’une technologie Quad HD Infinity Display et d’une résolution de 2960x1440 pixels.

Batterie

Le Note9 est équipé d’une batterie longue durée de 4000 mAh. Cela lui procure un net avantage par rapport à la concurrence.

Pour plus de détails techniques et pour un forfait mobile qui sied à vos besoins, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin Vidéotron!