The Dragonfly of Chicoutimi à La Bordée

Le Théâtre de La Bordée présente, jusqu’au 24 novembre, la pièce The Dragonfly of Chicoutimi, écrite par Larry Tremblay et mise en scène par Patric Saucier. Jack Robitaille, qui campe le personnage principal aux côtés de Sarah Villeneuve-Desjardins, a confié au Journal il y a quelques semaines, le défi qu’avait représenté pour lui l’apprentissage du texte en anglais. Après neuf mois de travail, le comédien fait vivre sur scène Gaston Talbot, un homme qui a perdu la parole à la suite d’un traumatisme et qui quelques années plus tard, retrouve la capacité de parler mais qu’en anglais. Pour découvrir son histoire et assister à la pièce abordant le thème de l’identité, procurez-vous votre billet au bordee.qc.ca

Photo courtoisie