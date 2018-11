Tout le monde peut-il donner son corps à la science à son décès?

J’aurais une petite information que je crois pertinente à l’intention de la personne qui avouait récemment dans votre chronique vouloir donner son corps à la science à son décès pour éviter les frais funéraires. Sachez que dans plusieurs cas, des personnes sont refusées par les établissements d’enseignement à qui leur corps était destiné. Il faudrait donc que les aspirants aient un plan B au cas où les critères de sélection, assez précis d’ailleurs, ne leur correspondraient pas. Les infirmières que j’ai côtoyées jadis en CHSLD m’avaient mis au fait de ce que j’énonce ici.

Jocelyne Deschamps

C’est un fait que les Institutions d’enseignement et de recherche reconnues sont libres d’accepter les corps et les principales conditions d’acceptation sont : que le corps ne soit pas embaumé ni avoir subi d’autopsie, qu’il contienne tous ses organes vitaux, qu’il doit être celui d’une personne adulte de moins de 90,7 kg et d’une taille de moins de 1,82 m, ne doit pas être déformé, ne doit pas avoir été brulé ou avoir subi un accident majeur, ne doit pas avoir la jaunisse ni aucune autre maladie contagieuse.