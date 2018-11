Jesperi Kotkaniemi illuminait encore le vestiaire du Canadien par son sourire contagieux, vendredi. Il n’a toutefois pas encore trouvé les mots pour décrire parfaitement sa joie, au lendemain de ses deux premiers buts dans la LNH contre la bande à Alex Ovechkin.

« Oui, je réalise ce que j’ai vécu, a dit Kotkaniemi, encerclé par une dizaine de journalistes. Mais aujourd’hui est une nouvelle journée. Je me concentre sur le quotidien. »

En Formule 1, le Finlandais Kimi Räikkonen avait hérité du surnom de « Iceman » en raison de sa capacité à conserver son sang-froid et son tempérament réservé. Kotkaniemi a le calme de son compatriote, mais il s’ouvrira certainement plus quand il maîtrisera parfaitement l’anglais. Il a un charisme évident, mais aussi l’insouciance d’un jeune homme de 18 ans.

À sa sortie du Centre Bell, après la victoire contre les Capitals, Kotkaniemi n’a pas fait la fête jusqu’au petit matin. Il n’a pas visité la rue Crescent ou Saint-Laurent, où il aurait très bien pu s’acheter une bouteille de champagne pour célébrer un peu.

« Je suis retourné à la maison, j’ai bu un Coke et je me suis couché, a-t-il répliqué le plus sérieusement du monde. J’ai réussi à bien dormir et j’étais de retour à l’entraînement ce matin. C’était un Coke zéro en passant. »

Cette boisson gazeuse, il ne l’a même pas partagé avec sa mère Kati puisque cette dernière a repris la route de Pori en Finlande la semaine dernière.

Clin d’œil à Michel Bergeron

En conférence de presse après un entraînement matinal, Claude Julien avait lui aussi le sourire facile. Avant sa carrière derrière un banc, Julien a joué 14 matchs dans la LNH sous les couleurs des Nordiques de Québec. C’était en 1984-1985 (1 match) et 1985-1986 (13 matchs). L’ex-défenseur n’a toutefois jamais eu le bonheur de marquer un but, étant limité à une seule passe.

Quand Kotkaniemi a déjoué Braden Holtby en première période, Julien n’a pas eu un pincement au cœur en repensant à sa propre carrière dans la LNH.

« Je dirais que j’étais content de jouer 14 matchs dans la LNH, a-t-il répliqué en éclatant de rire. En réalité, j’en ai joué 20, mais pour les six autres matchs, je n’avais pas touché la glace. On remercie Michel Bergeron. »

Souvenirs d’un premier but

Kotkaniemi a rappelé de bons souvenirs à ses coéquipiers lors de la visite des champions de la Coupe Stanley au Centre Bell. C’était assez facile de percevoir la joie des plus vieux au sein de l’équipe. Même Carey Price a quitté son filet pour venir féliciter Kotkaniemi après son premier but.

« Je sais que mes coéquipiers sont heureux pour moi, a mentionné le numéro 15. C’est toujours agréable quand un jeune finit par réaliser de bonnes choses. »

Dans le vestiaire du CH, Andrew Shaw et Nicolas Deslauriers ont partagé leurs souvenirs reliés à leur premier but dans la LNH.

« C’était le 5 janvier 2012 contre les Flyers à Philadelphie, a dit Shaw. C’était aussi mon premier match. J’avais déjoué Ilya Bryzgalov. C’était un assez beau but, j’avais fait une feinte rapide devant le défenseur Kimmo Timonen pour ensuite battre Bryzgalov d’un tir du revers entre les jambières. »

Le même soir, Shaw s’était aussi battu contre Zac Rinaldo, des Flyers.

À l’image de Shaw, Deslauriers a aussi inscrit son premier but dans la LNH sur une patinoire adverse.

« Après le match contre les Caps, j’ai revu dans ma tête des images de mon premier but, a souligné le robuste ailier. Ce n’était pas aussi bruyant, nous jouions au bon vieux Joe Louis Arena de Detroit. J’avais déjoué Jimmy Howard après une mise en jeu en territoire adverse. Jesperi a eu la chance de marquer devant ses partisans. C’était spécial. »

Deslauriers a savouré son premier filet dans la LNH à son 14e match dans la LNH. C’était le 4 avril 2014 avec les Sabres de Buffalo.

Kotkaniemi a réussi ses deux premiers buts dans la LNH à son 12e match. Il est devenu le deuxième plus jeune joueur du CH à marquer un but après Mario Tremblay qui avait 18 ans et 75 jours (16 novembre 1974).

Avec son doublé à 18 ans et 118 jours, Kotkaniemi est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la LNH né à l’extérieur de l’Amérique du Nord à inscrire deux buts dans une rencontre.