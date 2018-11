Un simple conseil d’ami

Vous avez publié sous le titre « Suite de vie de l’ex-fonctionnaire tabletté » la lettre d’un monsieur à qui j’aimerais dire ce qui suit: « Monsieur, quelle est la dernière fois où vous avez exprimé une colère bien sentie à une personne concernée, surtout à la bonne personne, non pas à votre petite amie à propos de votre patron ou inversement à ce dernier à propos de votre petite amie?

Se peut-il que la dernière fois où vous vous êtes mis en colère remonte à très longtemps? Se peut-il que ça fasse si longtemps que vous ne vous en souvenez même plus? Aussi loin que l’âge de deux ans, deux ans et demi peut-être? Et qu’on vous ait alors tellement bien fait peur, que plus jamais ensuite vous n’avez ressenti l’envie de monter sur la tête de qui que ce soit? (De maman, mon amour, par exemple?) Est-il possible qu’une bonne partie de vos problèmes dans votre vie d’adulte viennent de là? Comme votre incapacité à vous affirmer juste quand c’est le temps et non pas à tout propos comme le font plusieurs?

En agissant ainsi, votre maman d’amour a voulu s’éviter des problèmes avec son fils quand il sera plus grand. Mais maintenant ça ne rend service à personne. Car non seulement vous êtes incapable de vous défendre, mais vous devez être incapable de la défendre contre tout commerçant ou professionnel qui abuse de son autorité avec elle. Vous pliez comme un bon petit garçon obéissant à sa mouman, devant son médecin ou devant toute autre bosseuse de bécosse de la clinique.

C’était quand la dernière fois que vous vous êtes permis de laisser aller un bon sacre libérateur? Quant à votre psychologue qui vous a diagnostiqué une dysthymie, j’émets un gros doute sur ses compétences professionnelles. Un tel diagnostic ne doit-il pas être émis que par un médecin psychiatre et seulement après des tests sanguins? Je vous invite en terminant à explorer la piste du petit garçon gentil et soumis qui récolte aujourd’hui les fruits de sa soumission. »

Bonne colère

Je ne saurais vous donner raison d’emblée mais je reconnais la pertinence du questionnement que vous soumettez à ce monsieur. Cela tout en mettant un bémol sur l’énorme part de responsabilité que vous faites reposer sur le dos de la mère. La recherche d’ailleurs tend à démontrer une vulnérabilité génétique chez les personnes atteintes de dysthymie, une forme chronique de dépression qui peut apparaître dans la petite enfance, à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Un simple médecin généraliste peut diagnostiquer le problème avec la participation du patient, pareil pour le psychologue.