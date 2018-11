Une nouvelle chanson de Noël

Près de 20 ans après avoir lancé son Album de Noël, Roch Voisine s’apprête­­­ à renouer avec la musique des Fêtes avec Mon premier sapin blanc, un nouveau titre à paraître sous peu.

« C’est une chanson originale que j’avais écrite il y a plusieurs années. Il y a une version française et une version anglaise », révèle-t-il à la rencontre de presse du spectacle Noël Symphonique, à la Place des Arts, mardi dernier.

L’auteur-compositeur-interprète­­­ s’est inspiré de ses Noëls d’enfance et incite à la bonne humeur plutôt qu’à la nostalgie.

« C’est assez pop. C’est assez traditionnel quand ça commence, et vaporeux. Puis, quand ça part, on est un peu plus dans les rythmes rappelant les Beatles, plus pop. Ça marche bien. C’est joyeux. Ce n’est pas une grande ballade triste de Noël », dit-il.