[VIDÉO] On a parlé des 30 ans d’Amère America avec Luc De Larochellière

C’était beau à voir...

Alors qu’on devait faire une entrevue et une prestation chez Luc De Larochellière en direct sur Facebook, on a finalement décidé de filmer le tout, histoire d’avoir de plus belles images. Une idée de génie, en effet.

C’est dans son salon que Luc s’est confié en toute intimité. Voici ce qu’on a retenu de 45 minutes d’entrevues et de quatre chansons jouées devant nous (et, oui, on va vous partager le reste sous peu).

Comme vous le (re)découvrirez en regardant cette capsule: Luc De Larochellière fait paraître une édition vinyle digne de ce nom d’Amère America, l’album désormais culte qui allait le faire connaitre.

Bientôt en concert

En plus, l’artiste le présentera sur scène dans le cadre de Coup de coeur francophone avec ses musiciens de l’époque (dont un certain François Pérusse).