Voici les 9 plus grandes héroïnes de l’histoire des jeux vidéo

Ce qui est bien avec la série dramatique Le Jeu, c’est qu’un nouveau pan du grand public s’intéresse maintenant autant aux jeux vidéo qu’à son industrie.

Histoire d’aider ces téléspectateurs, on a demandé aux abonnés des réseaux sociaux de Pèse sur start de nous aider à faire une liste des plus grandes héroïnes de l’histoire des jeux vidéo.

Évidemment, notre communauté ne nous a pas déçus.

Voici ce que ça donne...

Tout d’abord, les mentions honorables...

Jade (Beyond Good & Evil)

Jade est l’héroïne de Beyond Good & Evil et une reporter sans peur qui a eu une enfance difficile, marquée par la guerre. En plus de veiller sur des orphelins, elle botte des fesses et contribue à la fin des affrontements sur la planète Hillys. You go, girl!

Senua (Hellblade: Senua's Sacrifice)

Déjà que la trame narrative est intéressante (c’est au tour de la guerrière de s’aventurer littéralement en enfer pour secourir l’âme de son amoureux, la métaphore derrière le jeu est également intéressante.

En plus de combattre les forces infernales, Senua doit également faire face à ses propres troubles mentaux. Un personnage complexe, donc, et qui — au risque de se répéter — ose combattre l’enfer!

Elissa Steamer (plusieurs éditions de Tony Hawk’s Pro Skater)

Oui, Elissa Steam est une véritable professionnelle de skate, en chair et en os, et tout ça, MAIS plusieurs joueurs ont quand même appris son existence, voire l’existence de skateboardeuses pro (c’est la première, faut dire), en jouant à Tony Hawk’s Pro Skater.

Puis, le top 9...

#9 — The Boss (Metal Gear Solid 3: Snake Eater)

Soldate redoutable, The Boss est l’antagoniste de Snake Eater et, surtout, son personnage le plus mémorable.

En plus de son parcours tragique, ce qu’on retient du Boss c’est la complexité du personnage ainsi que l’impression qu’elle laisse à notre héros, voire aux fans de la saga Metal Gear.

#8 — Celes Chere (Final Fantasy VI)

Bien que la saga Final Fantasy compte plusieurs héroïnes remarquables, Celes se distingue du lot par sa trame narrative digne d’un roman.

Tout d’abord générale de l’armée de l’Empire, elle va finalement se joindre à la résistance. Côté personnalité, Celes est la définition même de l’indépendance. Un personnage aussi fier que fort, donc!

#7 — Kerrigan (la saga StarCraft)

Ah! Kerrigan! L’évoquer pince encore le coeur des fans de StarCraft.

Tout d’abord soldate d’élite incroyablement compétente, Kerrigan passe du côté des ennemis après une mission qui tourne mal et devient ensuite une antagoniste particulièrement coriace.

Un personnage complexe, donc, mais qui casse des mâchoires... des deux côtés de la tranchée!

#6 — Princesse Peach (les jeux Super Mario Bros.)

Bien qu’on associe le personnage à un «objectif» à atteindre, Peach était un personnage qui se distinguait dans Super Mario Bros. 2 avec ses sauts particuliers.

Depuis, la princesse joue différents rôles dans la myriade d’aventures du fameux plombier et a également davantage de profondeur.

Oh, et pour ceux qui croient que la place de la femme est toujours dans la cuisine, on vous rappelle que Peach assomme ses adversaires à coup de poêle à frire dans les jeux Smash.

#5 - Elie (The Last Of Us)

Rares sont les jeux qui créent une relation aussi forte entre les joueur et The Last Of Us y arrive avec Elie, la gamine qui — au fil de l’intrigue — s’impose comme une acolyte de choix ainsi que comme bouée de sauvetage pour le héros Joël. Juste à penser à la scène à l’hôpital et les larmes montent!

De plus, à ce qu’on sait de la suite de chef d’oeuvre (à venir en mars 2019), Elie pourrait bien devenir une icône gaie.

#4 — Chun-Li (les jeux Street Fighter)

Alors que bon nombre de personnages féminins de jeux de combat portent des armures sexy qui ne protègent en rien (pour le plus grand plaisir de certains joueurs), Chun-Li se distingue avec une tenue traditionnelle. Si la combattante et policière ne se distingue pas en look, elle épate par ses talents dans l’arène.

Aussi à souligner: Chun-Li se distingue de ses congénères aux mensurations défiant la loi de la gravité avec un corps approprié pour son art martial.

Notons également la complexité du personnage qui peut autant être stoïque pendant un combat que gamine à souhait lorsqu’elle célèbre une victoire.

#3 — Lara Croft (de la série Tomb Raider)

L’exploratrice a joué plusieurs rôles pour les joueurs: c’était, pour plusieurs, le premier contact avec un jeu 3D hyper populaire ainsi qu’avec une héroïne dont le sex appeal dépassait ses pixels.

C’est également un des premiers personnages féminins à véritablement rejoindre le grand public, d’où les trois films misant sur elle.

#2 — Zelda (la saga The Legend Of Zelda)

Évidemment, Zelda fascine également nos adeptes. Il faut dire que le personnage a beaucoup évolué au fil des années. De princesse à sauver à guerrière, magicienne, voire ninja et pirate (son alter-ego Sheik en témoigne), Zelda a joué différents rôles complexes au fil de la saga.

Aussi à noter: la série de jeux porte son nom. Faut quand même le faire!

#1 — Samus Aran (la série de jeux Metroid)

Sans grande surprise, la chasseuse de prime de l’espace l’emporte. Dès 1986, Samus Aran contribuait à briser le cliché voulant qu’un personnage féminin de jeu vidéo ne soit bon qu’à être sauvé.

Des décennies plus tard, la guerrière — également reconnue pour son armure orange plutôt que pour des tenues révélatrices — est maintenant une figure de proue de l’univers Nintendo.

Merci à nos adeptes pour ces candidatures!