O'NEILL, Louis



À Québec, le 23 octobre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Louis O'Neill, époux de Michèle Castonguay, fils de feu Thomas A. O'Neill et de feu Alexandrine Lafontaine. Il demeurait à Québec. Ordonné prêtre en 1950, M. O'Neill fut successivement professeur de philosophie et d'éthique sociale au Séminaire de Québec, à l'Académie de Québec, à l'Université Nationale du Rwanda et à l'Université Laval. En 1974, il épousa Michèle Castonguay. Il fut député à l'Assemblée Nationale du Québec de 1976 à 1981 et Ministre des Affaires culturelles et des Communications dans le premier gouvernement Lévesque. Il fut également professeur émérite de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval.La famille vous accueillera à lale vendredi 9 novembre 2018 de 19h à 21h.La famille vous y accueillera à 12h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Michèle, ses enfants: Louis- Martin (Marie-Josée Gagnon) et Marie-Élisabeth (Louis Latulippe); ses petits- enfants: Philippe, Henri, Victor et Paul; sa sœur Margaret; ses belles-sœurs de la famille Castonguay: Andrée (Michel Gauthier) et Claire ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé dans une autre vie ses frères et sœurs: Ellen, James, Lawrence, Sœur Evelyn (M.I.C.), Mark, Thomas, Gerald, Edmund, Charles-Eugene, Pierre et Ann ainsi que sa belle-sœur Lise Castonguay. La famille tient à remercier tout le personnel du Monastère des Pères du Très-Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec G1K 3X3, Tél. : 418-692-4248. www.lauberiviere.org