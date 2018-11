7 expériences hors de l’ordinaire

Pour briser la routine ou vivre quelque chose qui restera gravé dans notre mémoire, il faut sortir des sentiers battus. Ici et là au Québec, certaines activités, tantôt physiques tantôt axées sur la découverte, mettent tous nos sens en éveil, nous permettant ainsi de vivre une expérience hors de l’ordinaire.

Piloter un avion virtuel

Photo courtoisie, Keven Ménard

Bien installé dans le cockpit d’un avion en ligne, vous vous apprêtez à atterrir à Dubai. Mais cette fois-ci, c’est vous qui pilotez. Virtuellement. Avec un instructeur à vos côtés. Dans les simulateurs d’AeroSim Expérience (B737 à Laval et A320 à Québec), le réalisme accentué par les sons est prenant.

Vol découverte de 60 minutes : 169 $ par personne.

450 490-1316 (Laval) et 418 915-4771 (Québec)

aerosimexperience.com

S’initier au surf

Photo courtoisie, Oasis Surf

Des surfeurs d’expérience me l’ont dit. Il est plus facile de s’initier chez Oasis Surf, dans le Quartier DIX30 à Brossard, que dans l’océan. Explication : la vague est constante. On y va donc pour se préparer à un voyage de surf. Resto-bar. On se régale de fruits de mer et de grillades en regardant les surfeurs.

Initiation : 49 $ pour 30 minutes.

Moniteurs sur place.

514 372-7873

oasissurf.com

Méga tyroliennes

Photo courtoisie, Tyroparc

Beaucoup plus hautes et plus longues que les tyroliennes des parcours dans les arbres, les méga tyroliennes du Tyroparc, à Sainte-Agathe-des-Monts, nous font survoler le mont Catherine. À une hauteur comparable à 38 étages, on file à vive allure sur une distance allant jusqu’à 900 m.

Forfait de deux tyros, avec randonnée en montagne : 55 $ par personne de 16 ans et plus, 40 $ par enfant (de 5 à 15 ans).

1 844 324-2002

tyroparc.com

Séjour en roulotte vintage

Loger dans une roulotte Airstream restaurée est déjà spécial en soi, mais ça l’est encore plus Au Diable vert, car elles sont munies d’un poêle à bois ! On peut donc y séjourner même en hiver et en profiter pour marcher, faire de la raquette ou glisser dans ce fameux centre de plein air de Glen Sutton.

Nuitée à partir de 109 $. Capacité de quatre personnes.

450 538-5639

audiablevert.com

Flotter dans l’eau salée

Comme dans la mer Morte, on flotte dans le grand bassin d’eau salée Källa, au Nordik Spa-Nature de Chelsea, près de Gatineau­­-Ottawa. On s’étend sur le dos pour se détendre. Ce serait le seul bassin du genre en Amérique du Nord. Libre à vous de profiter aussi des nombreux bains nordiques sur le site.

Tarif : 45 $, incluant l’accès à l’ensemble­­­ du spa.

1 866 575-3700

lenordik.com

En chariot à chiens

Tours Timberland à Bristol, à 45 minutes de Gatineau, offre non seulement des randonnées en traîneau à chiens, mais aussi en chariot tiré par des chiens de course, sur des sentiers de terre battue. On se familiarise alors avec les bêtes, puis on vit des sensations fortes en prenant le volant à tour de rôle.

Capacité du chariot : jusqu’à 8 adultes. Forfait d’une journée incluant­­­ une excursion en montagne et une nuitée en tipi : 198 $ par personne (minimum quatre). Prix réduits pour les groupes.

819 647-3185

timberlandtours.ca

Chez les Hurons-Wendat

Photo courtoisie, Hôtel-Musée Premières Nations

À Wendake, au nord de Québec, mythes et légendes nous sont contés au son du tambour, dans la maison longue Ekion­kiestha’, à deux pas de l’Hôtel-Musée Premières­­­ Nations. Près du feu, on sirote un thé du Labrador. On peut aussi y passer la nuit, un gardien de feu assurant le confort des lieux.