BOIES, Jeannine Milot



À l'Hôpital Général de Québec, le 25 octobre 2018, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédée madame Jeannine Milot, épouse de feu monsieur Ghislain Boies. Elle demeurait à Québec et était originaire de Notre-Dame-de-la Doré.Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière La Nativité-de-Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Camille (Josette Breton), feu Sylvain (France Bédard) et Stephan (feu Pierrette Giroux); ses petits-enfants: Claud-Cindy, Keaven et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Benoit, Jérome, Logan, Arnaud, Félix, Ève, Lyvia et Olivier ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle était la sœur de feu Brigitte Milot (feu Ghislain Bergeron). La famille tient à remercier particulièrement son cousin Jules Bouchard qu'elle considérait comme son frère pour sa grande disponibilité ainsi que le personnel de l'unité 3000 de l'Hôpital Général de Québec pour l'attention, le dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, QC Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.