LABRECQUE, Liette



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 21 octobre 2018, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédée dame Liette Labrecque, fille de feu dame Émilia Roy et de feu monsieur Philias Labrecque. Née à Québec, le 29 mai 1943, elle demeurait à L'Ange-Gardien. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil sa sœur Lisette (Jean-Yves Roy); ses neveux et nièces: Suzette Larouche, Linda Bélanger (Rémi Asselin), Roch Simard (Huguette Leclerc), Alens Simard, Harold Simard (Nancy Bellemare), Maryse Simard, Martine Roy (Christian Blouin), Bruno Roy, André Dubé (feu Denis Bélanger); sa tante Irène Guillemette; sa grande amie Rita Lévesque ainsi que ses cousins, cousines et autres ami(e)s. Liette était également la sœur de Marie-Laure Labrecque (Roger Bélanger) et Albertine Labrecque (Fernand Simard), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur du Québec www.fmcoeur.qc.ca Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de