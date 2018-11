À la chasse aux receveurs

Les receveurs de passes ont vraiment eu la cote à la date limite des transactions dans la NFL. Reste à voir si les gros noms qui ont changé d’adresse répondront aux attentes dans leurs nouveaux environnements.

Le mouvement avait débuté la semaine dernière lorsque les Cowboys ont mis le grappin sur Amari Cooper, qui a passé les quatre dernières saisons avec les Raiders.

Mardi, lors de la dernière journée pour procéder à des échanges, les Broncos ont troqué Demaryius Thomas (et un choix de septième ronde) aux Texans contre un choix de quatrième ronde et les Eagles ont cédé un choix de troisième tour aux Lions pour obtenir Golden Tate.

Comme quoi ces équipes estimaient qu’elles devaient franchir un pas pour doter leur quart-arrière d’une arme additionnelle.

Dans le cas des Cowboys, c’est le prix payé qui fait sourciller, d’autant plus que les équipes qui ont suivi ont déboursé beaucoup moins.

Bien sûr, du lot, Cooper demeure clairement celui dont le potentiel demeure le plus alléchant. À 24 ans, il a connu deux excellentes saisons à Oakland avant de s’éteindre. Les Cowboys commençaient à paniquer à l’idée de terminer la saison avec leur groupe de receveurs peu inspirant, mais le prix à payer était diablement élevé.

Dans le cas de Demaryius Thomas, il a connu une belle carrière à Denver, quoi qu’en disent ses nombreux détracteurs. Il est vrai que ses mains ne sont pas toujours fiables (24 passes échappées depuis 2015), mais son éthique de travail est irréprochable et les Texans avaient besoin de renfort immédiat avec la perte de Will Fuller. Là où le doute s’installe, c’est que Thomas n’a rien d’un marchand de vitesse et que cette dimension manque toujours cruellement aux Texans, qui n’ont tout de même pas donné la lune.

En Golden Tate, les Eagles miseront sur un receveur polyvalent, capable de s’aligner autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais son contrat expire à la fin de la saison. Avec Alshon Jeffery, Zach Ertz et Nelson Agholor, Carson Wentz semble blindé.

Fowler à Los Angeles

L’autre transaction qui risque de faire du boucan dans les semaines à venir est celle des Rams, qui ont donné des choix de troisième (2019) et cinquième (2020) rondes aux Jaguars pour Dante Fowler Jr.

L’ailier défensif de quatrième année a obtenu huit sacs du quart la saison dernière malgré un temps de jeu limité. Troisième choix au total en 2015, il a seulement 24 ans et sous la férule d’un gourou défensif comme Wade Phillips, il pourrait éclore.

Les Rams ont toutefois abaissé encore plus leur faible capital pour le prochain repêchage pour un joueur qui écoule la dernière année de son contrat et qui n’est pas reconnu pour son comportement exemplaire.

C’est le tout pour le tout à Los Angeles cette saison et personne ne pourra reprocher au directeur général Les Snead de s’asseoir sur ses lauriers avec la fiche parfaite de l’équipe.

Visiblement, les Rams ont faim. Vraiment faim...

5 points à surveiller

1. Les Rams invaincus

Gros duel au menu pour les Rams face aux Saints en fin de journée ! Les Rams sont l’unique équipe invaincue à ce jour cette saison. En plongeant plus loin dans l’histoire, 24 équipes avant eux ont présenté une fiche immaculée de 8-0 et seulement huit d’entre elles ont terminé leur parcours en remportant le Super Bowl. C’est dire à quel point la perfection à ce stade-ci de la saison ne garantit pas un championnat.

2. Le grand Larry

Le vétéran receveur des Cardinals Larry Fitzgerald a accumulé 15 902 verges en carrière. C’est donc dire qu’avec 33 verges de gains face à la tertiaire suspecte des Chiefs, il s’emparerait du deuxième rang dans l’histoire chez les receveurs, devant Terrell Owens (15 934). Le seul et unique Jerry Rice demeure toutefois inatteignable au premier rang avec 22 895 verges.

3. Infatigable Thielen

La semaine dernière, le receveur des Vikings a égalé la marque de Calvin Johnson, ancien des Lions, avec un huitième match de suite de plus de 100 verges. Incidemment, Thielen s’attaquera à cette marque historique dimanche face aux mêmes Lions. Un seul receveur a gagné plus de 100 verges face aux Lions cette saison, soit Davante Adams (Packers).

4. Rivers, l’homme de fer

Sans tambour ni trompette, le quart-arrière des Chargers Philip Rivers amorcera dimanche son 200e match de suite en saison régulière, face aux Seahawks. L’exploit est loin d’être banal, considérant que le record en saison, appartenant à Brett Favre, est de 297. Chez les quarts, seuls Favre, Eli Manning (210) et Peyton Manning (208) ont atteint ce plateau d’endurance.

5. Mayfield contre Mahomes

Les quarts-arrière Baker Mayfield (Browns) et Patrick Mahomes (Chiefs) s’affronteront pour une première fois dans la NFL, mais les amateurs de football universitaire de la NCAA n’oublieront pas de sitôt leur premier face-à-face. Mayfield avait dirigé les Sooners d’Oklahoma vers une victoire de 66-59 sur les Red Raiders de Texas Tech le 22 octobre 2016. Dans ce match de fous, Mayfield avait amassé 545 verges et sept passes de touché contre 734 verges et cinq passes de touchés pour Mahomes.