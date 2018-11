Automne au bord du lac

Un séjour à l’Auberge Minitik promet du confort, de la tranquillité et beaucoup de charme. Parfait pour bien terminer l’automne.

En amérindien, Minitik signifie « les îles ». Le mot souligne les origines de l’Auberge Minitik située dans la belle région de Bouchette en Outaouais. Celle-ci étant entourée des nombreuses îles du lac des 31 milles. L’établissement de Tina Heafey et de Pierre Riel, ouvert depuis août dernier, bénéficie d’un emplacement en pleine nature. Ici, tout prédispose à la tranquillité, autant l’ambiance dans l’auberge que la magnifique forêt et le grand lac.

Chambres parfaites

Les six chambres disposent d’un très grand lit, une salle de bain privée avec douche spacieuse et également un balcon privé. Quatre d’entre elles profitent d’une baignoire avec une agréable vue sur le lac simplement parfaite pour relaxer et profiter du superbe paysage. Wow ! On apprécie le confort des chambres, la modernité ainsi que le soin apporté à certains éléments décoratifs tout à fait charmants. Les têtes de lit, les tables de nuit et les vanités des salles de bain ont notamment été conçues par un artisan de la région avec du bois de la forêt environnante. Rien n’est laissé au hasard, les propriétaires encouragent la main-d’œuvre et les matières locales. Ce qui concourt à rendre leur auberge hautement chaleureuse.

Photo courtoisie, Annie Girard

Excellents repas

Tout à côté, le restaurant l’Huile d’Olive, des mêmes proprios, suggère des plats variés et goûteux préparés avec des produits du terroir régional. Le forfait Majopial inclut la nuitée et le déjeuner au resto en fin de semaine.

On choisit les œufs à la bénédictine, la poutine lendemain de veille, l’omelette du matin et d’autres succulents mets. En hiver, une boîte à lunch déjeuner est disponible en forfait pour les motoneigistes sauf le dimanche, car le resto est ouvert.

À savoir

TARIFS

Une nuit en occupation double à partir de 189 $. On compte environ 12 $ supplémentaires par déjeuner.

SERVICES

Une cafetière Nespresso et un petit réfrigérateur sont disponibles dans chaque chambre.

ACTIVITÉS SUR PLACE

À l’extérieur, on accède à un grand spa. On fait de la randonnée pédestre dans les sentiers et de la raquette en hiver. On bavarde entre invités dans le salon commun.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS

Avec ou sans enfants, on se rend au Canot Volant, à Maniwaki, pour s’amuser aux jeux de table (billard, soccer) et faire des jeux de société. On y déguste un menu bistro à saveurs locales et des bières artisanales.

COORDONNÉES

Auberge Minitik

353, montée du lac des Trente-et-Un-Milles

Bouchette (Québec)

J0X 1E0

Téléphone : 819-465-2625

villagemajopial.ca/aubergeminitik