FRÉGEAU, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Yvon Frégeau, époux de feu dame Laurette Picard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Claudine (Alain Soulard) et Martin (Zakia Aouchiche); ses petits-fils: Lyes et Noham. Il était le frère de: Claude (Denise Guay), Pauline (Gabriel Chapdeleine), feu Louisette (feu André Schyrgens) et Carol. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont sa compagne Colette Trudel et ses enfants. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél : 418-682-6387. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.