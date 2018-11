DAVIDSON, Françoyse



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 28 octobre 2018, à l'âge de 76 ans 11 mois, est décédée dame Françoyse Davidson, épouse de monsieur Jean-Pierre Jobidon. Née à Château-Richer, le 16 novembre 1941, elle était la fille de feu dame Lucienne Laplante et de feu monsieur Lucien Davidson. Elle demeurait à l'Ange-Gardien. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Madame Davidson laisse dans le deuil son époux Jean- Pierre Jobidon; son frère Jean-Guy Davidson (Lorraine Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobidon: Denise (feu Yvon Roy), Raymond (feu Cécile Jalbert), Monique (Jules Dionne), Lise (Réal Lachance); une amie de la famille Thérèse Pageau ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Françoyse était également la soeur de: Lise (Roch Verreault), Nicole (Michel Marois), tous décédés. Sincères remerciements à Nathalie, Denis, Olivier, Alicia-Rose et Solange pour leur soutien et leur présence auprès de Françoyse ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec . www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec Tél. : 418-525-4385 Les funérailles sont sous la direction de