MULLER, Rita Laflamme



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 29 octobre 2018, à l'âge de 96 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Laflamme, épouse de feu monsieur Gérard Muller, fille de feu madame Marie-Anne Carrier et de feu monsieur Alfred Laflamme. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule lundi 5 novembre 2018, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louisette (Enoïl Soucy), feu Claude (Colette Pitre), Claire (Henri Reader), Jean-Louis (Johanne St-Hilaire), Georges (Diane Couturier) et Daniel; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Richard (feu Cécile Beaulieu), feu Yvan (Suzanne Samson), feu Louis-Marie (Jeannine Guay), feu Claude (Annette Guay) et Noël (Berthe Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Téléphone : 418 687-6084. Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.