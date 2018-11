LEMAY, Louisa Guimond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Louisa Guimond, épouse de feu M. Albert Lemay. Elle demeurait à Sainte-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil sa fille Aline Lemay (Émile Charest), feu Johanne (Bernard Pronovost); ses petits-enfants: Stéphane (Guylaine Demers), Sylvain (Judith Desrochers), Kevin; ses arrière-petits-enfants: Noémie, Ariane, Alexis, Jacob, Lennox et Mia; ses sœurs et frères: Édith (feu Jean Bechmance Lemay), Rose-Alma (feu Gérard Poulin), Benoît (Carmelle Hébert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousin, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et tout le personnel de la résidence de la Cité des Étoiles. La famille recevra les condoléances en présence du corps à la maison funérairedimanche le 4 novembre 2018 de 19h à 21h30 età compter de 9h.l'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Leclercville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (SLA), 5415 rue Paré, suite 200, Mont-Royal, Québec, QC, H4P 1P7.