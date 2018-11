Calgary: deux accidents au même endroit en deux ans

CALGARY, Alberta – Un homme de 50 ans de Calgary, en Alberta, a eu la malchance de faire deux accidents au même endroit en deux ans, le second, qui vient de survenir, lui ayant presque coûté la vie.

Harry Hawthorne est en très mauvais point. Il se trouve dans un coma artificiel et a subi de multiples fractures sur l’ensemble de son corps après qu’un poids lourd eut percuté son véhicule, vendredi, à Calgary. Selon des témoins, le camion aurait brûlé un feu rouge et heurté violemment la voiture du père de deux enfants âgés de 3 ans et de 5 ans.

Le foie de M. Hawthorne est également lacéré, sans compter des lésions cérébrales qui compliquent son bilan de santé.

La situation a ceci d’ironique que l’homme était en route pour le travail pour la première fois depuis le premier accident survenu en mai 2017. Être victime d’un deuxième accident au même endroit, plus d’un an plus tard alors qu’il reprenait pour la première fois le chemin du boulot a un goût pour le moins amer pour ses proches.

«Harry a toujours dit qu'il n'aimait pas cette intersection. Il disait que les gens ne réduisent pas suffisamment leur vitesse à cet endroit», a raconté Gail Moise, sa conjointe, en entrevue avec Global News.

Une campagne de sociofinancement a été lancée sur le site GoFundMe.