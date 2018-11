CAQ : deux bonnes et une moins bonne décision

Un à zéro pour la CAQ : le salaire des médecins

Bien évidemment, certains trouvent que je vire sur le top intellectuellement, car j’ose défendre les bons coups de la CAQ, tout comme je l’ai fait du temps des libéraux de Philippe Couillard. Ainsi va la vie mes amis. Trop facile de toujours s’en prendre à une petite brebis innocente et sans défense.

Première décision posée par la CAQ, en conformité avec ses promesses : « Québec suspend la hausse des salaires » (Le Devoir, 25 octobre 2018). Même si depuis cette annonce on a appris que : « La CAQ ne gèlera pas le salaire des médecines spécialistes (pour l’instant) » (Huffington Post, 31 octobre 2018), on peut tout de même voir une volonté de se pencher sur ce dossier. Je le répète : on a rien contre nos médecins, mais on trouve qu’absolument rien ne justifie leurs gargantuesques salaires annuels par rapport aux autres professionnels de l’État sur lesquels, en plus, ils ont un gros avantage : celui de payer beaucoup moins d’impôts grâce au droit qu’ils ont de s’incorporer. La partie ne sera pas facile pour monsieur Legault de faire entendre raison au plus puissant syndicat de travailleurs au Québec. Chantage et menaces seront à l’ordre du jour en prenant en otage les malades et en ressortant la vieille cassette de l’exode. Ils commencent déjà à sortir les épouvantails : « Les médecins spécialistes s’inquiètent des impacts du gel de leur rémunération sur les soins aux patients » (Radio-Canada, 26 octobre 2018).

Même l’ancien ministre libéral de la Santé, lui-même médecin spécialiste, l’avait admis : « Entente avec les spécialistes : les médecins mieux payés au Québec qu’en Ontario, reconnaît Barrette » (Le Journal de Montréal, 15 février 2018). Et quant au droit de jouir en toute impunité d’une autre grosse vache sacrée fiscale, les médecins privent le fisc d’environ 200 M$ par année : « Plus de la moitié des médecins du Québec incorporés » (Le Journal de Montréal, 24 octobre 2017). Et voilà une autre menace (même pas voilée) : « Médecins spécialistes : Francoeur (Diane de son prénom, présidente du syndicat) sert un avertissement à Legault » (Le Devoir, 15 août 2018). Elle dit ne pas vouloir « sortir la hache de guerre », mais...

Rire du monde avec Barrette et Couillard

Maintenant dans l’opposition, Gaétan change dorénavant son fusil d’épaule : « Rémunération. Barrette prend ses distances avec les spécialistes » (Le Devoir, 26 octobre 2018). Il prend ses distances avec l’entente qu’il a lui-même négociée à titre de ministre de la Santé. Toujours égal à lui-même ce Barrette. Bon, admettez que l’on va un petit peu s’ennuyer de l’humour grotesque de Gaétan Barrette et de son ex-chef Philippe Couillard, comme quand Barrette a dit : « Je n’ai jamais intimidé personne, se défend Barrette » (Le Devoir, 8 décembre 2017). Se croyait-il? Et en prime, une autre tout aussi comique de Philippe Couillard, l’homme qui se trouvait plus que brillant : « Entente avec les médecins spécialistes : Couillard estime avoir été dur » (Le Journal de Québec, 21 février 2018). Je la ris encore... Mais dur ou pas, les spécialistes ont répondu en chœur : « L’entente nous a donné des ailes » (Le Devoir, 10 août 2018). Des ailes dans le sens de voler dans les airs et non dans le sens de voler quelque chose : « Rémunération des médecins spécialistes. Ce n’est pas un cambriolage. Les dirigeants de la FMSQ défendent l’entente conclue avec l’État (c’est-à-dire avec les deux médecins spécialistes du PLQ) » (Le Devoir, 16 mars 2018). Pour en rajouter, Couillard avait aussi souligné : « Entente avec les médecins spécialistes au bénéfice des patients, dit Couillard » (La Presse Canadienne, 10 février 2018). Et au détriment des toubibs, je suppose? Il s’en disait donc des niaiseries émanant de gens qui s’autoproclamaient professionnels et lucides. On va tellement s’ennuyer de leurs déclarations fantasmagoriques et très songées. Comme disait mon feu ami Michel Chartrand : « Il se perd des coups de pied au cul ».

Non à l’exploration sur l’île d’Anticosti

« Anticosti. Les forages pourraient intéresser la CAQ » (Le Journal de Montréal, 17 octobre 2018). C’est en 2014 que le Parti québécois de Pauline Marois, avec l’appui de Bernard Landry et de Lucien Bouchard, deux adeptes du « drilling » comme Sarah Palin et Donald Trump aux States, avait dépensé 115 millions $ en fonds publics pour vérifier le potentiel pétrolier de l’île. Pour quelques dollars de redevances, au diable ce formidable actif collectif et patrimonial et joyau de biodiversité que représente l’île d’Anticosti. Bon coup du PLQ, Couillard avait mis fin à cette folie en 2018 et avait même entamé le processus afin de faire reconnaître l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pourtant, Lucien Bouchard avait clamé, comme Bernard Landry d’ailleurs, que : « Québec se doit d’exploiter le pétrole. Lucien Bouchard défend les investissements (des investissements qu’il a dit, pas des dépenses) publics consentis pour connaître le potentiel commercial des réserves de l’île d’Anticosti » (Le Devoir, 10 avril 2014). Entre Lucien Bouchard et Philippe Couillard, mon cœur balance.

Legault et le nouveau ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ont dit n’avoir aucun intérêt pour le pétrole et le gaz d’Anticosti alors que plus tôt dans la même journée, son ministre des Ressources naturelles Jonathan Julien, s’était montré intéressé à relancer l’exploration du pétrole et du gaz à l’île d’Anticosti. On a envie de leur dire : branchez-vous! Legault est tellement girouette qu’il faut se méfier. Mais on doit lui donner le bénéfice du doute. Oui, je suis un éternel optimiste. « Legault ne reniera aucune promesse » (Le Devoir, 19 août 2012). Il faut garder en mémoire cette déclaration. Mettez-la dans votre « scrap book » avec votre collection de timbres Goldstar pour les vieux comme moi qui s’en souviennent. Ça, les jeunes, ça manque à votre culture.

Le projet éolien démentiel du PLQ : Apuiat

Oui démentiel, et le mot est tout à fait juste. En plein énorme surplus d’électricité qui va perdurer jusqu’en 2027, le PLQ, dans une autre décision plus que douteuse, a autorisé en 2018 un nouveau projet éolien privé : « Un parc éolien à 3 M$ (en subventions publiques) par emploi (12 emplois permanents) créé par année pendant 25 ans. Le projet Apuiat sur la Côte-Nord ne tient pas la route, selon les experts » (Le Journal de Montréal, 19 juillet 2018). Mais ça tient la route pour les fumistes.

Et avec raison, durant la dernière campagne électorale, la CAQ a interpellé les libéraux quant au non-sens de ce projet fou qu’aura à défrayer la collectivité québécoise au projet de quelques B.S. corporatifs et très branchés au PLQ : « Énergie. La CAQ exige l’abandon d’un nouveau projet éolien (Apuiat) » (Le Journal de Montréal, 1er juin 2018). Même en 2014, la CAQ condamnait le recours par le PLQ à l’éolien privé alors qu’Hydro-Québec se noyait dans ses surplus d’électricité : « Énergie. Mettre la hache dans l’éolien... la CAQ mettrait fin au développement de l’industrie (privée) » (Le Journal de Montréal, 25 mars 2014). Ah non, dites-moi pas que l’on aura un autre gouvernement à l’écoute et au service de lobbyistes patronaux? En tout cas, ça regarde mal : « Les caquistes ne sont pas prêts à tirer la “plogue”. François Legault avait pourtant affirmé qu’il stoppait ce projet “irresponsable” (Le Journal de Montréal, 18 octobre 2018). Tant sur les plans économiques, écologiques et de finances publiques, absolument rien ne justifie cette folie furieuse... à moins que! Si jamais la CAQ va de l’avant avec cette arnaque éolienne, je propose de les poursuivre en justice pour abus et dilapidation de fonds publics. Qu’en dites-vous? Tiens, pour finir une autre promesse caquiste pour laquelle j’ai de sérieux doutes qu’elle se matérialise : “Les riches paieront plus d’impôt sous un gouvernement caquiste” (La Presse, 17 août 2012).