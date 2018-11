Changement d’heure: une heure de sommeil en plus

Le soleil se couchera désormais plus tôt, signe que l’hiver n’est plus très loin.

Cette mesure prétend faire économiser l’énergie consommée, en permettant des soirées ensoleillées plus longues en été. On évite alors d’allumer les lumières ou le chauffage plus tôt au retour du travail.

Avec l’apparition des lampes basse-consommation et l’amélioration de l’efficacité énergétique des produits électroniques, mais aussi en raison de possibles conséquences sur la santé des humains, le changement d’heure est de plus en plus remis en cause.