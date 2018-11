Comme si on avait besoin d’une 9e valeur

Pendant toute la campagne électorale dont sort le Québec, l’enjeu de l’environnement s’est fait sentir comme mouvement de fond animant les militants plus jeunes au sein des différents partis politiques.

Au lendemain de la cuisante défaite libérale, la Commission jeunesse du Parti libéral entre dans la discussion en proposant d’ ajouter la protection de l’environnement aux sacrosaintes « valeurs » libérales.

Le LGBTQIA+ de la politique

La proposition des jeunes libéraux n’a pas reçu (à ce jour) de fin de non-recevoir de la part du parti et de son nouveau chef. Comme le veut l’expression, on ne peut pas être contre la vertu et la tarte aux pommes.

On doit pourtant revenir à la base de ce que sont des valeurs et à l’importance qu’on doit leur apporter. En conversation, Stéphane Stril, le président de la commission jeunesse du Parti libéral, défend sa proposition avec vigueur.

« L’environnement, c’est la priorité numéro 1 de notre génération. En faire une valeur de notre parti, c’est donner un signal fort de notre engagement en ce sens », m’a-t-il expliqué.

Quand je lui ai souligné que le PLQ avait déjà comme valeur l’équité intergénérationnelle (valeur ajoutée en 2004 aux sept autres adoptées en 2002), et que cette valeur englobe totalement celle de la protection de l’environnement, monsieur Stril me répond que c’est tout à fait normal de dépoussiérer nos lignes directrices de temps en temps, qu’elles ne sont pas immuables et qu’elles doivent évoluer.

On remarquera au passage que la valeur de l’équité intergénérationnelle avait été ajoutée à la demande de la commission jeunesse.

Pour les jeunes libéraux, la protection de l’environnement doit être affirmée beaucoup plus explicitement comme priorité du parti. Pour tenir le haut du pavé, mais aussi pour que cet enjeu devienne un incontournable des décisions politiques au PLQ.

La question qui se pose donc, c’est où est-ce qu’on va tracer la ligne ? Est-ce qu’on arrête à 10 valeurs ? 15 valeurs ? 21 ? Si on met un plafond au nombre de valeurs, est-ce qu’on va en retirer certaines pour faire de la place aux autres ?

Est-ce que les valeurs libérales vont finir avec un + en bout de ligne pour nous assurer de ne négliger aucun enjeu important ?

Est-ce que le Parti libéral va devenir le LGBTQIA+ de la politique ?

Les actions qui parlent plus fort que les mots

Le choix des valeurs d’une organisation ne se fait pas à la légère, en entreprise comme en politique.

Chacune d’entre elles doit servir de phare pour le parti en période de prospérité autant qu’en période de tourmente.

On ne saurait se servir des valeurs d’une organisation, politique ou autre, pour pallier un déficit de sympathie dans la population ou pour répondre à une mode, un engouement. Il en reviendrait à instrumentaliser les valeurs mêmes qui devraient plutôt représenter l’essence et l’ADN de l’organisation.

Plus qu’une opération cosmétique, ce dont a réellement besoin le Parti libéral c’est de retourner vers sa base, vers ses militants, vers LES militants.

Depuis quelques années, le PLQ a perdu contact avec ses militants sur le terrain. Ce détachement correspond avec la réforme du financement des partis politiques . Coïncidence ? Peut-être pas.

Auparavant, les partis devaient courtiser leurs militants, les traiter aux petits oignons et leur consacrer temps et attention s’ils voulaient gonfler leurs coffres. Après tout, personne ne veut faire un chèque à un candidat qu’il n’a jamais rencontré de sa vie. Avec le nouveau mode de financement des partis politiques, la donne a changé.

S’il veut porter les rêves et les aspirations de tous les Québécois, le PLQ doit rencontrer ses militants, entendre leurs critiques, écouter leurs recommandations et s’imprégner de leurs craintes comme de leurs désirs pour l’avenir.

Oui, la protection de l’environnement est la priorité numéro 1 des 18 - 35 ans. Ça l’est aussi pour des Québécois de tous les âges et de toutes les régions.

Pourtant, quand les gouvernements parlent d’environnement, presque personne n’écoute. C’est un sujet inquiétant, ennuyant, le caillou dans le pied des projets de développement économique. On peut facilement dire que pour les décideurs et les observateurs, l’environnement, « c’est pas sexy pantoute ».

D’en faire une 9e (!) valeur du PLQ ne règle en rien nos problèmes actuels.

Ce n’est malheureusement pas en peinturant le mur rouge en vert que le PLQ arrivera à faire croire qu’il a changé. C’est plutôt en faisant preuve d’humilité et en revenant à ses racines profondes qu’il y parviendra.