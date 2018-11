AUGER, Michèle



Au CHUL, le 29 octobre 2018, à l'âge de 55 ans, est décédée Michèle Auger, conjointe de Jean Larose. Elle était la fille de feu Maurice Auger, époux en premières noces de feu Monique Pichette et en secondes noces de Judith Dansereau.La famille vous accueillera aule jeudi 8 novembre 2018 de 9 h à 12 h. Elle laisse aussi dans le deuil, outre son conjoint Jean et sa mère Judith: sa fille Frédérique Larose, sa sœur Véronique Auger (Mathieu Bouland et leur fille Adèle Bouland), son oncle Michel Auger, ses beaux-parents Thérèse Lavoie et feu André Larose, sa belle-sœur Guylaine Larose (Sylvain Rigaud et leurs enfants Emmanuel et Florence Rigaud-Larose), ainsi que les membres du Club de bateau dragon, son groupe de recherche, ses confrères de travail de l'Université Laval, du Canada et un peu partout dans le monde, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Kéno de Rivière à Pierre, 5020, rue Clément-Lockquell Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc, G3A 1B3, tél. : 418-872-9949. https://campkeno.com/fondation/faire-un-don/.