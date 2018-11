De l’inconnu à l’étonnement

Une question pour vous. En début de saison, ou si vous préférez, pendant le calendrier des matchs préparatoires, avez-vous cru un instant que le Canadien bataillerait pour le premier rang de la division Atlantique, le 3 novembre 2018 ? Parce que c’est exactement l’enjeu du match de ce soir contre le Lightning de Tampa Bay, l’équipe choisie par plusieurs pour gagner la coupe Stanley ?

Si vous répondez oui à la question, dirigez-vous immédiatement vers un kiosque de Loto-Québec, ça presse !

Autre question : aviez-vous pensé un instant que le Canadien garderait dans sa formation un souriant jeune homme de 18 ans, Jesperi Kotkaniemi, un joueur de centre qui deviendrait l’un des patineurs les plus populaires de la formation ?

J’ose répondre, oh que non, si on se base sur la philosophie de l’organisation au fil des ans.

Je poursuis. Au 3 novembre, aviez-vous prévu que le Canadien présenterait un bilan de 16 points, à égalité avec les Bruins de Boston et, oui, les Maple Leafs de Toronto ?

Si oui, alors vous avez une boule de cristal que vous devez utiliser sur le champ pour augmenter vos revenus.

Et que dire de Max Domi, qui occupe le premier rang des pointeurs de l’équipe avec 12 points, une moyenne d’un point par match, c’est vraiment étonnant. On ne pensait même pas en début de saison qu’il avait le talent pour occuper le poste de joueur de centre.

D’autres noms

Au sujet de Brendan Gallagher : bon, on connaît sa combativité, son sens du devoir, on connaît son intensité. On sait aussi qu’il a marqué 30 buts l’an dernier. Sauf que 9 buts en 12 matchs, c’est tout de même impressionnant.

Une fiche qui lui permet d’être parmi les candidats au trophée Maurice-Richard. Pas de blague !

Il y a aussi un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui rend de précieux services à sa formation et qui, depuis le début de la saison, est devenu l’homme ciblé pour les grandes missions : Phillip Danault. Une moyenne de 53 % dans le cercle des mises en jeu. Un taux de réussite de 62 % l’autre soir contre Patrice Bergeron et les Bruins. On l’utilise contre les meilleurs centres de l’équipe adverse tout en le faisant pivoter un trio complété par Tomas Tatar et Gallagher. Il est aussi un spécialiste en infériorité numérique.

Sur le plan global et sur le plan de la défensive, le Canadien présente un différentiel de +7, quatrième meilleure fiche de la division Atlantique.

Personne n’avait prévu un tel résultat, bien au contraire. On se demandait même comment le Tricolore allait pouvoir passer à travers les premières semaines du calendrier sans son quart-arrière en défense, Shea Weber, sur la touche jusqu’à, au mieux, la mi-décembre.

Price n’a pas à faire de miracles

C’est encore plus étonnant d’analyser les résultats du Canadien puisque Carey Price n’a pas répété les exploits d’il y a quelques années, alors qu’il avait épaté la galerie.

Est-ce qu’on s’étonnerait de tout ce qui se passe chez cette équipe, n’eût été la spectaculaire remontée de la troisième période, jeudi, face aux Capitals de Washington, les champions en titre de la Coupe Stanley ; une remontée à laquelle a largement contribué Braden Holtby.

Toutefois, comme m’a déjà dit il y a plusieurs années un entraîneur de métier, un des meilleurs de sa profession, « peut-être que le gardien adverse a été faible, mais avons-nous réagi de façon à le rendre vulnérable ? A-t-on dirigé des tirs vers son filet ? Est-ce à dire à ce moment-là que nous avons pressé le jeu dans leur territoire ? »

Bon point. D’autant plus qu’à l’autre bout, même s’il a accordé quatre buts, Price a sauvé les meubles en deux occasions alors que les Capitals menaient par un but. Parfois, tu peux accorder quatre buts, mais tu peux tout de même apporter une contribution importante.

Équipe vaillante

Victoire ou pas, cette équipe ne manque pas à ses engagements. Elle compétitionne chaque soir. C’est ce qu’on souhaitait avant le début de la saison.

Certes, il est facile de s’emballer devant une formation qui, cinq fois cette année, a changé une défaite en victoire. C’est un résultat qui ne ment pas. On peut l’interpréter de bien des façons, mais on en arrive au même constat : elle est vaillante. Cependant, la prudence invite à rappeler qu’il s’agit d’un long calendrier.

Une chose est certaine. Avec un mois d’octobre aussi étonnant, aussi productif, le Canadien se place dans une situation où il demeure parmi les meilleures formations de son association.

Il est engagé dans la lutte.

Est-ce que ça va durer ?

Voilà l’autre question.