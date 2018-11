Des belles batailles

Photo d'archives, AFP

Timbers de Portland 5e VS Sounders de Seattle 2e Aller 4 NOV. à Portland | Retour 8 NOV. à Seattle Face à face en 2018 3 MAI POR 1 – 0 SEA | 30 JUIN SEA 2 – 3 POR | 28 AOÛT POR 0 – 1 SEA

Voilà deux équipes qui sont animées par l’une des plus intenses rivalités de la MLS et qui se retrouvent en séries pour la première fois en cinq ans. On aura sans doute droit à l’une des séries les plus intéressantes de l’automne entre ces deux formations, d’autant plus que les deux matchs sont très rapprochés, plus que dans les trois autres duels.