Des efforts à faire pour la transparence

Ce n’est que le mois dernier que l’administration Plante a fixé de nouvelles exigences à certains OBNL afin qu’ils divulguent des documents, comme des états financiers et des rapports de dépenses. La Société du 375 e de Montréal, BIXI et le Quartier des spectacles, entre autres, seront soumis à ces normes.

Seuls les organismes partenaires recevant une contribution annuelle de la Ville d’au moins 500 000 $ qui correspond à 50 % de leur budget y seront soumis. On inclut aussi les OBNL qui reçoivent des contributions supérieures à 1 M$ qui équivalent à moins de la moitié de leur budget, à condition que l’argent public aille à la réalisation d’une activité à vocation municipale.

Aux yeux de la professeure associée à l’UQAM et experte en politique municipale Danielle Pilette, ces dispositions ne vont pas assez loin, même si elles sont « un pas dans la bonne direction ».

« Les lobbys des groupes événementiels sont très forts. [...] La mairesse dit notamment que les festivals comme les Francos de Montréal et anciennement Juste pour rire sont partiellement constitués en OBNL, mais que leur mission première n’est pas municipale et donc qu’ils n’ont pas à rendre des comptes. Moi je me dis exactement le contraire. »