Avant la fin de la deuxième séance, cependant, elle se vante d’avoir aidé une cliente qui était « aux femmes » et déclare que, puisque Philippe a des valeurs chrétiennes et qu’il a déjà fréquenté une femme, il est possible pour lui de « désapprendre » son attirance pour les hommes et de se « reprogrammer ». « Je pourrais faire ça, me lever et me dire : je suis hétéro ? C’est comme ça que ça fonctionne ? » lui demande Philippe. La question suscite une réaction enthousiaste. « Voilà, oui, tu peux, c’est ça, s’exclame la psychothérapeute. Je suis un homme, et merci, Seigneur, parce que tu vas me donner une femme. »