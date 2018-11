Douce moitié

Stéphanie Boulay n’est pas du genre à se tourner les pouces très longtemps. Alors que sa sœur, Mélanie, vivait sa nouvelle maternité, l’hiver dernier, l’autre moitié des Sœurs Boulay est partie pour un road trip de deux mois... qui n’a finalement duré que deux semaines ! Très inspirée, l’auteure-compositrice de 31 ans a profité de cette pause du duo pour pondre son premier album solo, Ce que je te donne ne disparaît pas.

En février dernier, Stéphanie Boulay n’avait rien devant elle durant plusieurs mois. Sa sœur Mélanie venait de donner naissance à son premier enfant et le calendrier des Sœurs Boulay venait d’être libéré pour une partie de 2018.

« Je voyais le calendrier vide et je capotais, dit-elle. En même temps, j’avais envie de sortir du milieu, de sortir du besoin d’être applaudie, de me prouver. »

Elle a alors décidé de partir en voyage sur la côte est américaine, dans le Maine et dans le Rhode Island. « J’étais la seule touriste dans les villages, dit-elle. C’était super inspirant. »

En quelques jours, elle a écrit trois chansons. Et l’appel du retour à la maison s’est rapidement fait sentir. « J’aurais eu envie d’être capable de vivre un an sans penser au travail, dit-elle. Mais c’était plus fort que moi. »

À son retour, elle a amorcé le travail pour un album avec le réalisateur Alex McMahon, avec qui les Sœurs Boulay avaient déjà collaboré. « Son apport a été immense ! Dès que je suis revenue des États, je savais que je voulais travailler avec lui. On a eu une connexion musicale rare et précieuse. »

Endroits plus sombres

Écrire en solitaire plutôt que pour les Sœurs Boulay a été un exercice nettement différent pour Stéphanie. « J’ai l’impression, avec cet album-là, d’avoir replongé dans des sujets déjà touchés avec les Sœurs Boulay. Mais je suis allée dans des endroits plus sombres où je n’aurais pas voulu emmener ma sœur. J’ai vraiment raclé les fonds marins ! »

À quoi fait référence le titre de l’album, Ce que je te donne ne disparaît pas ? « Je suis une personne avec un cœur pas mal ouvert, répond-elle. Je suis d’une grande intensité. Quand j’aime, j’aime. Je donne beaucoup. Je dirais même que je donne trop. Je suis naïve, des fois. Je me dis que parfois, il faudrait que j’apprenne à me durcir le cœur, que j’apprenne à me protéger. Mais en même temps, je veux garder mon cœur le plus ouvert et pur possible. »

Avec cet album solo, Stéphanie Boulay a aussi pu expérimenter les concerts en solitaire, une expérience pour le moins éprouvante. « Je savais que je ne voulais pas faire de spectacles complets, parce que je ne me sentais pas assez solide. [...] J’ai l’impression de recommencer à zéro. Je défends un peu ma place. Je cherche le regard de ma sœur, qui n’est pas là. Je me sens exactement comme quand j’avais 14 ans et que je commençais à faire des shows ! »

Le retour des Sœurs Boulay

Au moment où paraît cet album, Stéphanie Boulay mentionne déjà avoir la tête de retour dans le projet des Sœurs Boulay. « On a déjà écrit la moitié du prochain album, dit-elle. Si tout va bien, on va sortir des trucs en 2019. »

Mélanie étant maintenant maman, la prochaine tournée du duo sera assurément différente des précédentes. « La première tournée qu’on a faite, c’était entre 250 et 275 shows, dit Stéphanie. Là, il va falloir qu’on se structure, qu’on fasse des compromis. »

Le premier album solo de Stéphanie Boulay, Ce que je te donne ne disparaît pas, est présentement sur le marché.