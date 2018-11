Du Yukon à espoir de premier plan

Le téléphone sonne. Sur l’afficheur, le numéro est inconnu, mais on indique qu’il provient du « Nunavut/Territoires du Nord-Ouest/Yukon ». À l’autre bout du fil, c’est le hockeyeur Dylan Cozens qui rend l’appel du Journal, en sachant pertinemment que c’est justement de la provenance de son numéro de téléphone dont nous voulons lui parler.

Car c’est ce dont tout le monde lui parle depuis le début de la saison, ou presque. C’est que Cozens, un attaquant des Hurricanes de Lethbridge dans la Ligue de l’Ouest, est un hockeyeur unique en son genre. Non seulement flirte-t-il actuellement avec le jeune prodige américain Jack Hughes et certains autres espoirs parmi la crème de la crème en vue du prochain repêchage de la LNH, mais il est né et a grandi à Whitehorse au Yukon.

La saison est encore jeune, mais le joueur de centre de 6 pi 3 po et 185 lb est sur le point de réaliser quelque chose d’exceptionnel.

Quitter le nid

Premièrement, à moins d’une catastrophe, il deviendra le joueur natif de ce territoire canadien repêché le plus haut dans l’histoire. Ce faisant, il se donnera une chance également de devenir le meilleur joueur, tout court, issu du Yukon à avoir joué dans la LNH. À l’heure actuelle, l’attaquant Peter Sturgeon et le défenseur Byron Baltimore sont les deux seuls hockeyeurs yukonnais à avoir pris part à des matchs de la LNH. Sturgeon a joué six parties en 1979 et 1981, avec les Rockies du Colorado, tandis que Baltimore a enfilé les couleurs des Oilers d’Edmonton l’instant de deux rencontres, en 1979-1980.

Le centre droitier a été initié au hockey à un très jeune âge par son père qui mettait en place une patinoire extérieure dans la cour arrière durant la saison hivernale. Il a ensuite suivi le cheminement régulier du hockey mineur yukonnais jusqu’à ce qu’il réalise, à l’âge de 14 ans, qu’il avait un talent spécial mais qu’il serait impossible pour lui de le développer en demeurant au Yukon.

« J’ai toujours évolué avec des équipes composées de joueurs un an plus vieux que moi et j’ai toujours fait partie des meilleurs. À 12 ou 13 ans, il n’y avait plus vraiment de compétition. Souvent, on jouait contre des équipes composées d’hommes qui évoluaient dans des ligues récréatives », a-t-il raconté en riant.

Direction Delta

À 14 ans, donc, il a pris la décision de partir, seul, pour la Colombie-Britannique afin de parfaire son développement. Il a joint la Delta Hockey Academy en 2015-2016 afin d’attirer l’attention des équipes de la WHL en vue du repêchage bantam, prévu pour la fin de l’année. Finalement, les Hurricanes de Lethbridge en ont fait le 19e choix au total de cet encan de 2016.

À sa première saison complète dans la WHL, en 2017-2018, il a compilé 53 points en 57 matchs et, jusqu’à présent cette saison, il en compte 21 en 16 rencontres.

« J’ai joué de façon décente, mais je peux être encore meilleur. Je veux utiliser le mois de novembre pour prendre mon envol et mieux faire », mentionne-t-il toutefois.

Cozens a également fait partie de l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’or à la Coupe Hlinka/Gretzky, en août dernier. En cinq parties, il a récolté cinq points.