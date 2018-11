Est-ce que les Trois Accords s’assagissent?

Guylaine Tanguay

C’était à prévoir : l’actuelle reine du country québécois livre un premier LP des Fêtes qui s’avère satisfaisant, bien qu’en dents de scie. Si ses versions de Silver Bells et All I Want For Christmas Is You sont sans surprise, mais livrées avec brio, certaines pièces de cet album de 14 chansons – dont Feliz Navidad et Pot-pourri du Jour de l’An – auraient pu demeurer en studio pour éviter des écueils. Dans le genre, toutefois, c’est un très bon disque. Les nostalgiques du Noël country de Bobby Hachey devraient adorer.