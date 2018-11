BARRETTE, Marguerite Hamel



Au CHUL, le 16 octobre 2018, à l'âge de 94 ans, Margot épouse de Gaston Barrette s'est éteinte paisiblement entourée des siens. Elle est allée rejoindre sa maman adorée. Elle était la fille de feu Joseph Hamel et feu Willemine Potvin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Outre son époux Gaston, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Anne (Ralph Berney) et Pierre; ses petits-fils: Simon, François-Xavier et Charles-Antoine; ses trois frères: Yvon (Doris Fortin), Julien (Jacqueline Lespérance) et Bernard (feu Mélendy Larouche); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement Évelyne Hamel pour son soutien de tous les moments… Également tout le personnel dévoué du Domaine St-Dominique ainsi que celui du CHUL. Nous tenons à souligner le chaleureux support du Dr Benoît Dubuc, gériatre au CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à CARE Canada, au Centre de traitement des dons, CP 2359 Succ. Bureau Chef, Winnipeg, MB R3C 4A6 ou à la Fondation canadienne des maladies du cœur et de l'AVC, 110-1525 Carling Ave., Ottawa, ON K1Z 8R9.