Gourde enfin récompensé

Yanni Gourde a finalement été récompensé.

Julien BriseBois et le Lightning lui ont consenti un contrat de six ans, plus de 30 millions $. En juillet 2019, il aurait pu se prévaloir de son statut de joueur autonome sans restriction.

Quelle histoire que celle de Gourde !

Non réclamé lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il parvient à obtenir un poste régulier avec les Tigres de Victoriaville à l’âge de 18 ans.

Ignoré par les équipes de la Ligue nationale, il accepte finalement un contrat du Lightning pour poursuivre sa carrière dans la Ligue américaine, après avoir obtenu des résultats significatifs dans la LHJMQ.

Persévérance

Le Lightning ne regrette assurément pas sa décision. Gourde a gravi les échelons en persévérant. Chaque jour, il a multiplié les efforts pour s’améliorer. Le talent, il le possède. Encore fallait-il que les décideurs du hockey professionnel le découvrent.

Parfois, ce n’est pas évident. Il y a des préjugés. Trop petit. Possède-t-il un bon sens du hockey ? Peut-il rivaliser avec les meilleurs joueurs de la LNH ? Des questions auxquelles la plupart des organisations, sauf le Lightning, n’ont pas cherché des réponses.

Gourde a réussi son tour de force. Il a convaincu Jon Cooper, son entraîneur à Tampa, qu’il avait toutes les qualités pour contribuer largement aux succès du Lightning. Petit à petit, il a gagné la confiance de ses employeurs. Aujourd’hui, on vient de confirmer qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’organisation.

Il s’agit du premier contrat accordé par Julien BriseBois dans son rôle de directeur général du Lightning. Un contrat qu’il a consenti à un joueur qu’il a lui-même recruté.

On ne pouvait souhaiter un meilleur scénario.