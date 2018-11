Grand vent de fraîcheur

Jesperi Kotkaniemi portait jeudi soir cette affreuse cape à col de fourrure que les joueurs du Canadien décernent à un coéqui­pier méritant après chaque victoire cette saison. Le cadet de l’équipe souriait comme toujours. C’est comme si ce sourire était tatoué sur son visage. Comme celui du Joker dans le premier des films de Batman.

Le jeune homme apporte un vent de fraîcheur dans l’univers du Tricolore.

Il donne l’impression que rien ne l’atteint. Ce qu’il vit est tout nouveau pour lui. Il s’amuse comme un fou.

S’il était tenaillé par le fait qu’il n’avait pas marqué à ses 11 premiers matchs dans la Ligue nationale, rien n’y paraissait. En tout cas, Claude Julien n’avait remarqué aucun signe d’impatience ou de détresse chez lui.

« Je ne pense pas qu’il soit trop stressé ou inquiet », a dit l’entraîneur après avoir vu le Finlandais inscrire ses deux premiers buts dans la LNH.

« Il n’avait aucune raison de s’inquiéter non plus. Il avait obtenu de bonnes chances de marquer. On savait qu’il possède un bon tir. On le voyait dans les séances d’entraînement. Il adore le hockey. Il se présente pour faire son travail. »

Tout en humour

Pour le moment, le hockey n’est pas un travail pour Kotkaniemi. Il découvre un monde auquel il rêvait depuis son enfance, il n’y a pas si longtemps.

Son tempérament enjoué le rend sympathique auprès des amateurs et des journalistes. Il est encore à apprivoiser la langue anglaise. Il s’en tient à des réponses courtes, mais il est capable de faire rire.

À un confrère qui lui demandait l’autre soir comment il se sentait dans son accoutrement, il a répondu : « Il fait pas mal chaud là-dedans ! »

À un autre qui lui disait qu’il n’avait pas à s’estimer chanceux d’avoir marqué après toutes les occasions qu’il avait eues, il a rétorqué : « Tu peux dire ce que tu veux ! »

Quand je lui ai demandé si Saku Koivu lui avait donné un conseil particulier avant de partir pour Montréal, il a dit : « Il m’a conseillé de me méfier des réseaux sociaux. »

– Tu veux dire des médias tout court ! lui a-t-on répondu.

Il l’a trouvée bien drôle.

Lorsqu’on lui a parlé de son empoignade avec Matt Niskanen, qui l’a saisi par le cou d’une main, comme s’il voulait l’étrangler, il a eu cette explication : « Il cherchait à m’arracher la barbe. »

Or, le jeune a plus de grains de beauté sur la figure que de poils de barbe !

Déjà un favori

Kotkaniemi a été plus impressionné par les ovations qu’il a reçues après chacun de ses deux premiers buts et à son retour sur la glace à titre de première étoile du match.

« Je n’avais jamais entendu quelque chose d’aussi bruyant », a-t-il commenté.

Ce n’est qu’un début. S’il faut qu’il devienne le joueur que l’on voit en lui, il en aura pour des années à recevoir des ovations.

« C’est déjà un favori des amateurs », a dit Julien.

Là pour rester

Les clameurs de la foule ont dû se faire entendre jusqu’à sa ville natale de Pori. Kotkaniemi ne savait pas si ses parents avaient regardé le match. Il est 1 h 30 en Finlande lorsque les matchs commencent au Centre Bell. Mais il y a toujours les reprises.

Kotkaniemi compte faire cadeau de la rondelle de son premier but à sa mère Kati, qui est venue lui faire la cuisine pendant quelques semaines au condo qu’il habite près du Centre Bell. Elle devra probablement revenir si elle veut revoir son fils pendant l’hiver. Car, au train où vont les choses, Kotkaniemi est destiné à rester avec le Canadien toute la saison.

KK apprend vite, comme dit son père Mikael, qui l’a dirigé et qui est pris par son poste d’entraîneur de la formation de Pori.

De son côté, Claude Julien a peut-être trouvé un bon filon en réunissant Kotkaniemi avec ses compatriotes Artturi Lehkonen et Joel Armia. Le trio finlandais a récolté cinq points dans la victoire contre les Capitals de Washington, champions en titre de la Coupe Stanley.

Il sera intéressant de les voir face au Lightning de Tampa Bay ce soir.

Vous avez raté le meilleur

Pour ceux qui me posent la question, je me donne jusqu’au premier quart de la saison pour vous faire part de mon analyse du Canadien. Mais on constate une évidence. Cette équipe est unie et résiliente. Elle ne baisse pas les bras.

Contrairement à nombre de spectateurs, la troupe de Claude Julien a persévéré jusqu’à la fin jeudi soir. Plusieurs amateurs se sont en effet dirigés vers les sorties alors que le Tricolore tirait de l’arrière par un but avec quelques minutes à faire en troisième période.

Mais ils ont raté le meilleur. Le Canadien a marqué trois fois en l’espace de 2 min 44 s pour arracher la victoire aux champions de la Coupe Stanley. Ce n’est pas rien.

Bergevin avait raison

On s’est beaucoup moqué de Marc Bergevin quand il a dénoncé la mauvaise attitude qui sévissait dans le vestiaire l’an dernier. Julien et lui avaient leur part de responsabilité, mais il faut croire qu’ils ont aussi fait un examen de conscience.

Le Canadien est agréable à voir jouer, chose que vous n’aviez sans doute pas ressentie depuis longtemps. L’équipe est rapide et combative.

C’est redevenu un plaisir d’aller au Centre Bell.

40 buts pour Gallagher ?

Que dire aussi de Brendan Gallagher ?

Avec 9 buts en 12 matchs, il est sur une lancée pour connaître une saison de 62 buts. Il ne faut évidemment pas s’attendre à ce qu’il en inscrive autant. Mais après une première saison de 30 buts l’an dernier, une récolte de 40 buts semble possible cette saison.

Gallagher a sensiblement modifié son jeu devant le filet. Il ne se lance plus sur les gardiens adverses, mais il est toujours dans la zone payante.

Il ne correspondait pas au type de joueur que les équipes de la Ligue nationale recherchaient lorsque le Canadien l’a repêché en cinquième ronde (147e) en 2010. Les colosses avaient encore la cote.

Aujourd’hui, on peut penser qu’il serait repêché en fin de première ronde ou au début de la deuxième.