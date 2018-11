Ils ont dû se battre pour que leur père malade arrête de prêter de l'argent à une femme qui lui a soutiré 300 000$

Deux enfants d’un homme d’affaires atteint d’une maladie dégénérative ont eu à le confronter plusieurs fois pour qu’il cesse de prêter de l’argent à une femme qui l’a dépouillé de plus de 300 000 $.

Sylvain et Martine Provencher ne sont pas animés par un désir de vengeance, mais ils ont raconté leur histoire à l’Agence QMI pour passer le message que les enfants doivent connaître l’entourage de leurs parents, encore plus s’ils sont âgés ou malades.

«Tu as un homme d’affaires qui est malade, mais bien entouré. Et, malgré tout, il s’est fait ramasser solide», a dit son fils Sylvain Provencher, samedi, dans un restaurant de Blainville, dans les Laurentides.

Claude Provencher, homme d’affaires de Saint-Sauveur qui a fondé Les Services financiers Claude Provencher inc, ne devait pas un sou, appréciait le bon vin et les voyages aux Bahamas.

Il a été diagnostiqué de la maladie de Lou Gehrig en 2009. Ce mal provoque une paralysie progressive des muscles et des troubles cognitifs.

300 000 $

Claude Provencher connaissait Thérèse Riendeau depuis 18 ans, mais il s’est rapproché d’elle à partir du 2 octobre 2012, à la suite d’un verre de vin pris ensemble. Ils vivaient tous deux au Manoir Saint-Sauveur. Il avait 80 ans et elle en avait 62.

Deux jours plus tard, il lui a remis 4000 $ comptant, 2800 $ la semaine suivante, puis il a continué à lui remettre des sommes.

Mme Riendeau, qui a fait faillite en 1988, en 1992 et en 2007, lui a soutiré plus de 300 000 $ sur une période de 18 mois. Il perdait le fil des événements et ne comprenait plus son comptable, rapporte le jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne en octobre.

Elle avait accès à sa carte de guichet et «Le Tribunal est convaincu qu’elle s’en est servi allègrement et de manière immodérée», souligne le jugement.

Elle affirme qu’il lui a donné entre 50 000 $ et 60 000 $. Elle a dit au tribunal qu’il voulait la gâter, car il était amoureux d’elle, ce qui n’a pas été cru par le juge.

«La perspective d’une double vie amoureuse aussi active, intense et exigeante que le rapporte Mme Riendeau est irréaliste et fantaisiste», souligne le jugement.

Thérèse Riendeau a dit avoir utilisé l’argent pour payer des comptes comme son loyer et son prêt automobile, en plus de s’acheter des vêtements et avoir renouvelé son permis de courtière.

«Elle ajoute avoir joué au Casino et aux "machines à sous", mais ne peut préciser le nombre de fois, pas même un ordre de grandeur, ni les sommes impliquées», indique le jugement.

Confrontations

La conjointe de Claude Provencher, Monique Lavallée, avait averti son fils Sylvain des sorties d’argent. Ce dernier a tout de suite confronté son père. Les dettes s’accumulaient et l’argent disparaissait.

«Il avait tellement honte de lui qu’il ne voulait pas bouger», a raconté son fils Sylvain Provencher en entrevue.

Ce dernier en a ensuite parlé à sa sœur Martine. L’homme a fini par entendre raison après plusieurs confrontations. Il s’est assis avec sa fille et ils ont tout épluché.

«Quand je lui ai dit: "Papa, tu vas faire faillite", ça l’a "shaké". C’est vraiment le mot faillite», a dit Martine Provencher.

Claude Provencher a porté plainte à la Commission des droits de la personne dans les jours suivants, et a signé une procuration pour que ses enfants gèrent l’ensemble de ses avoirs. Il est décédé le 25 juillet 2015.

Thérèse Rideau a été condamnée à rembourser 288 403 $ à la succession à titre de dommages matériels, et 10 000 $ à titre de dommages moraux. Son permis de courtière immobilière est par ailleurs suspendu pour cinq ans. Elle n’a pas voulu commenter, mais a indiqué qu’elle allait en appeler du jugement.

Sylvain et Martine Provencher affirment que la dame ne pourra pas les rembourser, mais qu’il était important d’aller jusqu’au bout, par amour pour leur père.