Mode de stars: Imprimés félins

L’imprimé léopard traverse le temps, tout en traînant avec lui une connotation qui oscille entre le classique et le vulgaire ; par exemple, un manteau en laine injecte une touche de luxe alors qu’une robe moulante risque de faire premier degré, voire cheap. Avec le retour en force des coupes des années 80, ce n’était qu’une question de temps avant que le motif félin ne se dépose sur les collections. À la démesure de cette décennie, celles en quête d’une silhouette tape-à-l’œil seront servies. Mais sachez que l’imprimé tacheté se prête aussi aux looks sophistiqués. Qui plus est, il s’agence à plusieurs coloris et se juxtapose aux floraux et aux carreaux. Ces quelques looks devraient vous aiguiller dans votre adoption de l’imprimé.

Agencements de couleurs

Les teintes de bleus se mixent bien au léopard, comme le démontre cette silhouette de Victoria Beckham, tout comme les pastels (roses, verts, oranges, rouges, etc.). Mais les couleurs unies ne sont pas les seules amies de l’imprimé. Au défilé Miu Miu, Olivia Palermo le coordonne à des carreaux et à un motif floral fluo.

Photo AFP

Photo AFP

Brillant

Les tenues du soir léopard gagnent à être longues et couvrantes. Les volants de la création Valentino évitent à Claire Danes le look prévisible de femme fatale, alors que l’ensemble de lurex doré de Cate Blanchett, signé Sara Battaglia, de par sa coupe, demeure désinvolte.

Photo AFP

Photo courtoisie

Textures de pelage

Dénichez des pièces dont le fini de la matière rappelle le pelage des félins. Dua Lipa s’est glissée dans une robe de velours Saint Laurent. Anne Hathaway a encadré sa silhouette noire d’une veste de fourrure Givenchy simplement déposée sur ses épaules.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Sensualité

Au contact d’un blouson en denim, la robe nuisette Lauren Santo Domingo se fait plus décontractée. Alors que Cindy Crawford a préféré l’approche plus sensuelle d’une blouse diaphane Saint Laurent agencée à un pantalon de cuir noir.

Photo AFP

Photo courtoisie

Excès

Ciara et Abbey Lee Kershaw étaient sulfureuses dans leur mini robe Dundas et Tom Ford, avec comme touche finale une volumineuse crinière. Vive les années 80 !

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Accessoires

Tout comme Dree Hemingway, si vous optez pour des chaussures léopard, assurez-vous de choisir un modèle en peau de vache ou encore en cuir verni.

Photo AFP

Matières mates

On privilégie les matières mates pour des looks du quotidien. Invitée aux Gémeaux, Mitsou a dessiné un tailleur léopard avec l’équipe de design de la marque Le Château. Les sœurs Danielle, Este et Alana Haim ont puisé quelques pièces de la collection Paco Rabanne pour composer ces looks féminins et athlétiques.

Photo Agence QMI, Joël Lemay