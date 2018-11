Photos souvenirs: Jean-François Breau

De Tracadie-Sheila

Photo d’archives

En 2003, le jeune Jean-François, âgé de 25 ans, qui avait passé toute son enfance à Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick et remporté plusieurs prix et concours, se taillait désormais une place au Québec. Il avait lancé son premier album éponyme, deux ans plus tôt.

Devenu célèbre

Photo d’archives

Il y a près de quinze ans, en 2004, alors que Jean-François participait à l’émission Bec et Museau animée par Linda Malo à TVA. Devenu le Don Juan de la comédie musicale de Félix Gray, le chanteur était invité à plusieurs émissions télé.

Don Juan et Maria

Photo d’archives

Une entrée des artistes remarquée au bras de Marie-Ève Janvier en 2003. Le duo était désormais pour le grand public Don Juan et Maria. Au fil des représentations, ils tombèrent amoureux pratiquement sous les yeux des spectateurs.

Gringoire Breau

Photo d’archives

On oublie que Jean-François Breau a été l’un des Gringoire de Notre Dame de Paris, avant de devenir Don Juan. Il incarna le personnage de Luc Plamondon et Richard Cocciante à plusieurs reprises en français et en anglais dès 1999 au Québec, ainsi qu’à Las Vegas et au Liban.

Jusqu’en Corée

Photo d’archives, Gilles Lafrance

En entrevue avec Le Journal en 2004, alors que la comédie musicale Don Juan remportait le titre de Spectacle de l’année. Le chanteur interprétera le rôle-titre plus de 250 fois sur scène, au Québec, en Ontario, en France et même à Séoul, en Corée du Sud.

►Jean-François Breau est l’animateur de la nouvelle formule du jeu-questionnaire La Guerre des clans, présenté du lundi au vendredi 17 h 30, à V.

►Le chanteur reprendra son rôle de Don Juan dans la version symphonique de l’œuvre de Félix Gray, avec l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction du chef Simon Leclerc. Quinze ans après la création du spectacle, il enfilera à nouveau son costume de séducteur, entouré d’interprètes des premières distributions, Marie-Ève Janvier, Mario Pelchat, Cassiopée, Robert Marien, Cindy Daniel et Philippe Berghella. Du 12 au 16 février 2019 à la Maison symphonique de Montréal. Don Juan a été acclamé par plus de 600 000 spectateurs depuis sa création. Voir osm.ca.