La passion inébranlable de Renée Martel

La Cowgirl dorée est de retour. Et à 71 ans, elle n’a pas dit son dernier mot. Loin de là, même. « J’ai tellement de choses à dire et à chanter », confie Renée Martel.

« Que je le veuille ou non, je sais que je ne suis plus en début de carrière. Je suis en fin de carrière. Ça, ça m’agace un peu. Mais ça me pousse à rester en santé pour pouvoir faire tout ce que je veux faire dès maintenant », ajoute la chanteuse.

En effet, Renée Martel se tient occupée. À preuve, elle lançait hier Arrière-scène, un tout nouvel album de chansons originales. Pour mener à bien ce projet, la chanteuse s’est entourée de complices de renom, nommément Paul Daraîche, Nelson Minville, Steve Marin et autres Didier Barbelivien aux paroles et à la musique. Et c’est à Carl Marsh, complice de Garth Brooks, Tom Jones et Shania Twain, qu’elle en a confié la réalisation.

« Il est extrêmement minutieux. C’est ce que je cherchais. Et je voulais aller chercher le son de Nashville pour cet album. Là-bas, leur âme et leur cœur baignent constamment dans cette musique et ça se sent », souligne Renée Martel.

« Je chante avec mes tripes »

Mais pourquoi avoir choisi le titre Arrière-saison ? Pour la chanteuse, il s’agit à la fois d’une fin et d’un nouveau début. Car elle est désormais ailleurs dans sa carrière. Évidemment, le changement se voit. Mais il s’entend aussi.

« Avant, je chantais avec ma voix. Mais maintenant, je chante avec mes tripes », illustre-t-elle.

C’est réellement avec une chanteuse transformée que Le Journal s’est entretenu récemment, à l’aube de la sortie de ce nouvel album. Oui, Renée Martel a vieilli. Mais les années ne lui ont rien enlevé de son charme ni de sa coquetterie. Et, surtout, elle nous apparaît aujourd’hui plus sereine et épanouie que jamais.

Le passé de la chanteuse a été jalonné d’épreuves telles que le cancer, la dépendance à l’alcool et les idées noires. Elle ne le cache pas : le combat n’a pas été facile, mais elle a enfin vaincu ses démons.

« Je suis quelqu’un qui aime vivre. Alors je choisis la vie. C’est aussi simple que ça. Évidemment, il m’arrive d’avoir des moments de déprime après des coups durs. Mais ça dure deux, trois jours, parfois une semaine. Mais je me relève les manches et je me relève », conclut-elle.

L’album Arrière-saison est en vente maintenant.

« Il est hors de question que j’arrête »

À 71 ans, Renée Martel avoue commencer à faire des deuils. Mais il y en a un qu’elle refuse de faire : celui de sa carrière. « Il est hors de question que j’arrête », avance la chanteuse.

« J’ai vécu deux périodes où j’ai été malade et j’ai dû arrêter. La dernière fois, ça a duré neuf ans et demi. C’est très long, ça. Alors aujourd’hui, je ne veux plus que ça arrête », poursuit Renée Martel, les yeux brillants.

Dès qu’il est question de monter sur scène à nouveau, le visage de la chanteuse s’illumine. Elle parle avec passion du projet Noël, une tradition en chanson qui la portera aux quatre coins de la province tout le mois de décembre.

Puis, en mars prochain, c’est toute sa carrière qu’elle revisitera sur les planches grâce à Cowgirl dorée, mon histoire ! De Liverpool à ses plus récents titres, elle transportera ses fans à travers les époques.

« Tant qu’on voudra encore m’entendre, je vais continuer de monter sur scène », annonce-t-elle.