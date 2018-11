Labeaume serait réélu malgré une chute d’appuis

Un an après sa réélection, Régis Labeaume jouit toujours d’un taux de satisfaction enviable de 63 %. Ses appuis ne cessent cependant de fondre et le désir de changement se fait sentir plus que jamais, révèle un sondage Léger.

Les électeurs de Québec qui souhaitent du changement à l’hôtel de ville (45 %) sont désormais légèrement plus nombreux que ceux qui appuient l’équipe en place (43 %).

Ce désir de renouveau ne profite toutefois pas au chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, qui peine à faire des gains même si l’écart avec le maire s’amenuise.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, Régis Labeaume l’emporterait encore, pour une cinquième fois, avec 46 % des voix.

Il s’agit, de loin, de son score le plus faible dans la dernière décennie. Jamais M. Labeaume n’a été sous la barre des 50 % depuis son arrivée à l’hôtel de ville en 2007.

Son adversaire de Québec 21 récolterait quant à lui 26 % des voix, un résultat comparable à celui de l’élection de novembre 2017 (27 %), malgré la chute de neuf points du maire Labeaume.

Parmi les 500 répondants du coup de sonde, 14 % auraient préféré « un autre candidat » à M. Labeaume et M. Gosselin.

« On a quand même 45 % des gens de Québec qui souhaiteraient un changement à la mairie (mais) ce n’est pas nécessairement tout le monde qui se reconnaît dans Québec 21 », analyse Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger.

Avec un taux de notoriété de 71 %, M. Gosselin a « encore du travail à faire pour se faire connaître auprès de la population de Québec », ajoute-t-il.

Le maire encore « bien en selle »

C’est ce qui fait dire au sondeur que le maire Labeaume est encore « bien en selle », malgré l’usure du pouvoir, avec un taux de satisfaction de 63 % et une opinion favorable de 53 %, alors que M. Gosselin recueille une opinion favorable de 41 %.

« On n’est plus dans les 80 % que M. Labeaume a déjà eus, mais en politique, c’était quasiment une anomalie d’avoir un taux de satisfaction aussi élevé. À 63 %, M. Labeaume ferait encore l’envie de la plupart des politiciens », relativise Christian Bourque.

Insatisfaction pour la mobilité

Les enjeux de mobilité (transport en commun et congestion routière) sont ceux pour lesquels l’administration Labeaume récolte ses pires niveaux d’insatisfaction (voir ci-dessous). Le défi, pour Québec 21, sera de « faire le plein de cette insatisfaction-là », estime M. Bourque.

D’autres candidats à la mairie pourraient aussi brouiller les cartes dans les années à venir, selon lui, en tentant de profiter de la baisse de la popularité de M. Labeaume.

« Il y a cinq ou six ans, dans le temps où M. Labeaume avait des chiffres très élevés, qui aurait été assez fou, entre guillemets, pour se présenter contre lui ? Là, aujourd’hui, quelqu’un qui regarde ces chiffres-là peut voir une opportunité. »

Niveau de satisfaction

Êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou très insatisfait(e) du travail fait par Régis Labeaume depuis son élection à la mairie de Québec ?

Très satisfait(e) : 14 %

Plutôt satisfait(e) : 48 %

Plutôt insatisfait(e) : 19 %

Très insatisfait(e) : 14 %

Ne sait pas / Refus : 5 %

► Total des satisfaits : 63 %

► Total des insatisfaits : 32 %

Désir de changement à la mairie

Si les élections municipales avaient lieu aujourd’hui à la mairie de Québec, souhaiteriez-vous un changement à la mairie ou voudriez-vous continuer avec l’équipe en place ?

Je voudrais continuer avec l’équipe en place : 43 %

Je souhaiterais un changement à la mairie : 45 %

Ne sait pas / Refus : 12 %

Niveau de satisfaction à l’égard du travail fait par Régis Labeaume

Les répondants ont été invités à se prononcer sur la performance du maire de Québec au sujet de divers enjeux locaux. Nous vous présentons ici le Top 3 du meilleur, comme du pire.

MEILLEURS

Le développement touristique : 81 %

Le rayonnement de la ville au Québec et à l’étranger : 76 %

La vie culturelle : 75 %

PIRES

L’efficacité du transport en commune : 45 %

La circulation dans les rues de Québec : 45 %

La protection de l’environnement et la lutte aux changements climatiques : 44 %

Opinion à l’égard de personnalités politiques

Diriez-vous que vous avez plutôt une bonne opinion, plutôt une mauvaise opinion ou vous ne connaissez pas les personnalités politiques suivantes ?

Photo Didier Debusschère

Bonne : 53 %

Mauvaise : 37 %

Je ne connais pas : 2 %

Photo Jean-Francois Desgagnés

Bonne : 41 %

Mauvaise : 30 %

Je ne connais pas : 18 %

Méthodologie

Le sondage a été réalisé par Léger auprès de 500 résidents de la ville de Québec, âgés de 18 ans et plus, du 25 octobre au 1er novembre. Les répondants ont été recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LegerWeb. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 500 répondants aurait une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 %, et ce, 19 fois sur 20.