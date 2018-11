L'album et les larmes de Stéphanie Boulay

C’était une excellente idée pour Stéphanie Boulay de lancer son premier album solo à la chapelle Sixtine vendredi. Ce genre de move se doit d’être grandiose!

Joël Lemay / Agence QMI

Au Cabaret Vol de Nuit (ok, on n’était pas au Vatican!) on se sent comme à l’époque de la prohibition.

Élise Jetté

Les rideaux rouges en velours sont clos et sur la porte, on nous annonce que c’est un évènement privé. N’entre pas qui veut dans cette bulle feutrée où la moitié blonde des soeurs Boulay confie quelques pièces de Ce que je te donne ne disparaît pas.

Élise Jetté

Dans la salle, une centaine de personnes élues pour assister à l’évènement sirotent des cocktails dans des coupes rétro et discutent de cet album d’une grande douceur. Safia Nolin, Philippe B, Elliot Maginot (qui lançait lui aussi un nouvel album le 2 novembre) et Mélanie Boulay, munie de son porte-bébé (son projet à elle de la dernière année) font partie des convives.

Une exploration rapide de la salle nous mène à la console de son qui, pour l’occasion, est posée sur une desserte roulante au centre de la pièce. Guillaume Chartrain, derrière les boutons, ne semble pas inquiet que quelqu’un s’empare de son matériel et le fasse rouler ailleurs.

Sur la scène, Stéphanie Boulay arrive en trio avec Marc-André Landry et le réalisateur de l’album, Alex McMahon. Visuellement, imaginez un trio jazz dans un bar de sous-sol de Brooklyn. Au drum, McMahon utilise les balais et soulève les épaules pour ne rien brusquer, de l’autre côté, Landry est l’incarnation du smooth.

Joël Lemay / Agence QMI

Après seulement une toune, celle que l’on connait pour son côté à fleur de peau est déjà en sanglots devant tous ces gens qu’elle aime. «En plus, je vais faire une autre toune qui parle de gens qui sont dans la salle!» T’es pas sortie de l’auberge, Steph!

Elle entame Des histoires qui ne seront jamais finies, une pièce qui parle d’amitié. C’est une thématique que l’auteure-compositrice aborde abondamment sur cet album: les «autres» sortes d’amour. Celui qu’on porte à un enfant, aux amis, à la famille.

Une vibe 70’s totalement langoureuse nous capte sur la pièce Le piège, une chanson qu'elle a écrite après une discussion sans queue ni tête avec Alex McMahon. «Il a fini par me dire: "Tu sais, Steph, les coyotes, une fois qu'ils sont pris dans un piège, aiment mieux se manger la patte que de rester là pour mourir dans le piège. Tu me fais penser à ça. Écris une toune là-dessus."»

Joël Lemay / Agence QMI

«Mon grand défi de la soirée, c’était de garder mes seins dans mon top», dit ensuite Stéphanie, satisfaite que tout soit resté en place. Sans nous interpréter Je pourrai plus jamais, chanson destinée à son filleul, le bébé de sa soeur, elle glisse un mot au sujet de cet enfant qui est à l’origine de l’année sabbatique que les soeurs Boulay viennent de prendre: «Mon filleul danse en arrière et tantôt il m’haïssait. Je sais pas comment prendre ça!»

Puis, elle salue sa moitié sanguine et artistique Mélanie: «Elle dit souvent que si elle avait passé autant de temps sur un album que sur son bébé, ça serait un esti de chef-d’oeuvre!»

Joël Lemay / Agence QMI

Puis elle encense ses précieux musiciens en nous précisant que Landry était dans son premier band à vie. «C’était aussi mon premier chum», dit-elle en riant. Elle lève bien haut son chapeau à McMahon avec qui elle a eu une «communion tellement particulière» durant la création. Elle dit aussi merci à son coloc Elliot Maginot: «Il m’a appelée absolute queen tantôt. Je te remercie pour ça.»

Et en soulignant l’apport de Grosse Boîte, son label, elle fait des confidences: «Je suis excessivement chiante et perfectionniste. Merci.»

► L’album Ce que je te donne ne disparaît pas est disponible partout.

► Stéphanie Boulay sera en spectacle dans le cadre de Coup de coeur francophone, en première partie de Philippe B, le 8 novembre au Club Soda.

► Les soeurs Boulay ont prévu revenir en force avec un nouvel album en 2019.