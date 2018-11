Le Rouge et Or en route pour la Coupe Dunsmore

Le Rouge et Or de l’Université Laval a obtenu son billet pour la Coupe Dunsmore en disposant du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 40-0 dans un match disputé dans des conditions horribles samedi après-midi au PEPS.

Pour une sixième année consécutive, le Rouge et Or se frottera vraisemblablement aux Carabins de l’Université de Montréal en finale provinciale. Les Bleus menaient par le score de 36-0 face aux Redmen de McGill à la demie. Le rendez-vous est prévu samedi prochain à Québec.

En avance 21-0 après une demie, le Rouge et Or a ajouté deux majeurs au 3e quart sur des courses de 65 verges de Vincent Breton-Breton et de cinq verges de Christopher Amoah. Déjà difficiles en première demie, les conditions étaient encore plus mauvaises en deuxième.

Première demie

Le Rouge et Or a dominé la première demie même s’il n’a été en mesure d’inscrire qu’un touché sur une passe de 27 verges à Mathieu Robitaille. Le Rouge et Or a obtenu de très bonnes positions de terrain, mais la défensive de Sherbrooke a tenu le coup.

David Côté a ajouté 12 points avec quatre placements en autant de tentatives sur des distances de 36, 27, 16 et 32 verges.

L’offensive du Vert & Or n’a jamais été en mesure de s’imposer. Les deux premiers essais ont été le fruit de deux pénalités au Rouge et Or pour conduite anti sportive et contact illégal. Sherbrooke a terminé la première demie dans le négatif au niveau des verges totales.

Malgré les conditions difficiles, il n’y a eu qu’un revirement dans les 30 premières minutes, une interception du maraudeur Kevin McGee après que le ballon eut été dévié par un de ses coéquipiers.