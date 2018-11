Le sort du monde se joue mardi

Plusieurs pays suivront les politiques de Trump, mais certains alliés se détacheront encore plus des États-Unis. Inversement, si les démocrates remportent une des deux chambres ou les deux chambres, moins de pays seront tentés de s’aligner sur Trump et les pays qui songent à s’éloigner des États-Unis attendront plutôt les élections de 2020 pour le faire ou non. En ce cas, Trump sera devenu un canard boiteux, pour reprendre la fameuse expression américaine. Un canard boiteux enragé. Les relations entre les États-Unis, la Chine, l’Iran, la Russie et la Corée du Nord sont les premières concernées par les élections de mardi. Sans un mandat fort, Donald Trump aura bien du mal à s’imposer dans les négociations avec ces pays.