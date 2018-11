Wendake recevra les Anciens Canadiens dans son nouveau Complexe sportif le samedi 17 novembre, dès 17 h 30, afin de soutenir la collecte de fonds annuelle de la Fondation Nouveaux Sentiers. L’événement-bénéfice, sous la présidence d’honneur de Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendate, a comme objectif d’amasser 15 000 $ afin d’offrir aux jeunes des Premières Nations des expériences d’épanouissement enrichissantes. Les Anciens Canadiens affronteront une équipe composée de 22 joueurs des Premières Nations. Un cocktail VIP suivra la rencontre avec les joueurs qui seront disponibles pour photos et autographes. Renseignements : nouveauxsentiers.com/tournee-anciens-canadiens.

Chapeau !

Les « Bonnes Sorcières » ne l’ont pas eu facile le dimanche 28 octobre dernier (température exécrable) sur la rue Cartier à Québec pour leur collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil. Malgré tout, elles ont été en mesure d’amasser plus de 500 $ en quelques heures seulement. « Les gens ont été généreux et ouverts et je les en remercie chaleureusement », dit Shirley, la sorcière en chef, à l’avant-plan sur la photo en compagnie de Renée et son hibou Hou, d’Émélie et de la petite sorcière Anh. Elles seront de retour l’an prochain.

La fille et le gendre d’Eddy

Voici la photo de noces d’Isabelle Labrie et de Christian Dubé telle que croquée le 1er septembre dernier, mariage qui a réuni près de 140 personnes, au Pavillon Madeleine Tanguay du Grand Village de Saint-Nicolas sur la Rive-Sud de Québec, dont le père de la mariée, Eddy Labrie, ex-chroniqueur judiciaire au Journal de Québec. Eddy est encore sur un nuage à la suite de cette célébration. Retraité du Journal de Québec depuis 1994, Eddy a célébré ses 77 ans le 21 octobre dernier. Mes meilleurs vœux au couple.

Nicole Bricole

Nicole Francis, de Neufchatel, surnommée affectueusement « Mon Lutin » par son conjoint Richard, célèbre son anniversaire de naissance aujourd’hui. Elle change de dizaine aujourd’hui (je ne vous dis pas laquelle). Nicole, retraitée du Mess des officiers de Valcartier, est une femme manuelle. Elle aide son « chum » dans tous ses travaux et projets intérieurs et extérieurs. Elle ne recule jamais devant les travaux de peinture dans des endroits plus exigus (photo), menuiserie et plomberie. Un vrai Lutin ! Bonne fête Nicole !

Coiffure Centre du Bien-Être

Katherine Leclerc, Florence Guigner, propriétaire, et Marie-Josée Caillé (de gauche à droite sur la photo) étaient ravies d’accueillir clients et amis(es), le 27 octobre dernier, lors de l’inauguration de leurs nouveaux locaux de Coiffure Centre du Bien-Être situés au 104, boulevard René Lévesque Ouest, près de la rue Cartier à Québec. Les trois sont coiffeuses pour femmes et hommes au Centre.

Anniversaires

Nicole Bouchard (photo), directrice des services à l’équipe et des relations avec les médias, chez les Remparts de Québec... Pierre Duquet, ex-journaliste du Peuple Lévis... Stella Rose, fille de Mitsou, 15 ans... Dylane Hétu, comédienne et actrice québécoise, 37 ans... Claudine Mercier, humoriste et actrice, 57 ans... Geneviève Rioux, comédienne québécoise, 57 ans... François Gendron, ex-député d’Abitibi-Ouest, Parti québécois, 74 ans.

Disparus

Le 3 novembre 2017. Giovanni Maur (photo), 80 ans, designer de profession principalement dans les domaines de la restauration, bars et discothèque de Québec... 2015. Normand L’Amour, 85 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2013. Nick Cardy, 93 ans, dessinateur américain de comics... 2012. Henri Audet, 94 ans, fondateur de Cogeco Communications (radio-télévision)... 1981. Thérèse Casgrain, 85 ans, figure bien connue de la politique et championne de la promotion féminine.