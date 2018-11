Les célébrations de Noël à New York

Passer quelques jours à New York pendant la période des Fêtes, c’est un plaisir dont on ne se lasse jamais. Voici sept activités qui pourraient vous amuser lors de votre passage dans la Grosse Pomme.

Les Rockettes (Manhattan)

Du 9 novembre au 1er janvier, les Rockettes sont de retour au Radio City Music Hall et promettent d’en mettre encore plein la vue.

Holiday Train Show (The Bronx)

Du 1er novembre au 21 janvier se tient la 27e édition du Holiday Train Show, une exposition de trains miniatures qui parcourent un paysage (à l’échelle) de 150 structures urbaines emblématiques. Au Jardin botanique de New York.

Le plus gros village de pain d’épice (Queens)

Du 10 novembre au 21 janvier, on visite la plus grande collection de maisons et de structures en pain d’épice (Record Guiness mondial depuis 2013) au New York Hall of Science de Flushing Meadows Corona Park.

Un Sapin décoré d’Origami (Manhattan)

Du 20 novembre au 7 janvier, au Musée américain d’histoire naturelle, on peut admirer un sapin décoré de 800 modèles de papier plié à la main (origami) par des artistes locaux. Le 29 décembre, ce musée organisera sa 40e célébration annuelle Kwanzaa (festival du patrimoine afro-américain). Des activités pour les familles, des spectacles musicaux et un marché international seront au programme.

Le défilé Macy’s (Manhattan)

Bien que de nombreuses activités aient déjà commencé, c’est réellement le traditionnel défilé de la chaîne de magasins Macy’s­­­ qui marque le début officiel des festivités de Noël à New York. Cette 92e édition, qui se tiendra le jour de l’Action de grâce (22 novembre), accueillera à nouveau des fanfares, des performances et des chars spectaculaires.

Le Sapin du Rockfeller Center (Manhattan)

Du 28 novem­bre au 7 janvier, l’immense sapin de 7 étages de haut accueillera les millions de visiteurs qui ne voudront pas manquer de se faire photographier à ses pieds.

Deux anniversaires en un (Manhattan)

Du 28 novembre au 30 décembre, Alvin Ailey American Dance Theatre, l’une des plus importantes compagnies de danse de New York, célèbre son 60e anniversaire. Pour l’occasion, de nombreuses performances seront données par certains des plus célèbres chorégraphes de son histoire. Le 11 décembre, un spectacle spécial soulignera le 75e anniversaire du New York City Center.

