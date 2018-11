Les Élans de Garneau dans le carré d’as

Les Élans de Garneau ont causé une surprise en disposant des Cougars de Lennoxville pour mériter leur place dans le carré d’as du circuit collégial Division 1.

Dans un match disputé samedi au Coulter Field dans des conditions difficiles, les Élans ont défait les champions en titre du Bol d’or par la marque de 28-12, réussissant au passage cinq interceptions. Geoffrey Cantin-Arku a réussi trois larcins, alors que Litten Ihirwe a marqué un touché sur un retour d’interception. Le joueur de ligne défensive Thomas Khuong a réussi trois sacs.

« Je suis vraiment fier des gars et des entraîneurs, a raconté l’entraîneur-chef Claude Juneau qui avait pratiquement perdu la voix. Je suis content pour notre programme. On cueille les fruits de notre travail. Une culture, ça ne se change pas du jour au lendemain. Je ne suis pas prêt à dire que c’est notre plus grosse victoire depuis que je suis à la barre de l’équipe, mais il s’agit d’une très belle victoire. »

À leur dernière participation au carré d’as en 2015, les Élans avaient surpris tout le monde en corrigeant les Faucons de Lévis-Lauzon en quart de finale. « Nous avons été vraiment solides défensivement, a indiqué Juneau qui en est à sa 5e campagne à la barre des Élans. Nos demis défensifs ont été très bons. Nous sommes sortis en force et personne n’avait de complexe d’infériorité. »

Le porteur de ballon Hubert Paul a amassé 116 verges et un majeur en 22 courses. Émile Malenfant a aussi bien fait avec des gains de 86 verges en 26 portées.

« Émile a connu tout un match comme porteur, mais aussi comme botteur, a louangé Juneau. En novembre avec notre style de jeu, ça devient intéressant quand on peut s’imposer au sol. La ligne offensive a fait un gros travail. »

Les Élans ont notamment marqué un touché avec trois secondes à égrainer au cadran pour retraiter au vestiaire à la pause avec une priorité de 21-12.

Le CNDF défait

En demi-finale, les Élans rendront visite aux Spartiates du Vieux Montréal qu’ils avaient défait au pointage de 37-28 en saison régulière. Les Spartiates ont défait le campus Notre-Dame-de-Foy, samedi soir, par la marque de 49-10. Après que le CNDF eut réduit l’écart à 18-10 au milieu du 2e quart, les Spartiates ont marqué 31 points sans réplique.

Tombeurs des Cheetahs de Vanier, samedi, par la marque de 27-15, les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu croiseront le fer avec le Phénix d’André-Grasset, les champions de la saison régulière, dans l’autre demi-finale. En saison, les Géants avaient eu le meilleur au pointage de 29-23 en prolongation.