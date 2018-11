Les filles nous font mentir

CALGARY | Qui a dit qu’il fallait oublier des podiums féminins en l’absence de Kim Boutin et depuis les départs de Marianne St-Gelais et Valérie Maltais ? Courtney Lee Sarault et Alyson Charles nous ont fait mentir dès la première Coupe du monde de patinage de vitesse de leur vie, samedi à Calgary, en enlevant respectivement une médaille d’argent et de bronze.

L’entraîneur de l’équipe féminine, Frédéric Blackburn, doit posséder le même pouvoir de persuasion que les meilleurs vendeurs d’aspirateurs. Aucune de ses cinq patineuses n’a participé à une Coupe du monde auparavant, mais il leur a tout de même demandé de laisser un message à chacune de leurs courses. Peu importe le prestige de leurs concurrentes, elles ne devront jamais l’avoir facile, a-t-il insisté.

L’audace de Sarault

C’est justement ce qu’on a vu en finale du 1500 m de la part de Courtney Lee Sarault. Cette athlète originaire du Nouveau-Brunswick, fille d’Yves, un ancien choix de troisième ronde du Canadien de Montréal en 1991, a étalé tout le potentiel qui l’habite. À 18 ans seulement, cette vice-championne mondiale junior de la saison dernière a démontré du cran en effectuant un dépassement audacieux à l’intérieur sur la numéro un mondiale, la Coréenne Min Jeong Choi. Sarault a finalement échappé l’or en se faisant coiffer à la ligne par une longueur d’orteil par la Néerlandaise Suzanne Schulting.

« Je suis heureuse de cette médaille d’argent, mais je vise toujours le meilleur, alors je suis un peu déçue de la fin de ma course. C’était presque l’or, mais je me dois malgré tout d’être satisfaite d’être rendue ici et de remporter une première médaille », a commenté avec aplomb l’étoile montante du centre national d’entraînement de Montréal.

« Je ne la connais pas beaucoup, mais je sais clairement qu’elle est une battante. Je l’ai toujours comparée à Marc Gagnon. On dirait qu’elle ne sait plus quoi faire tellement elle se pose des questions, mais quand la course débute, elle ne s’en pose plus. Elle agit », a illustré Blackburn, rassuré que son message a été entendu par ses recrues.

Un vent de fraîcheur souffle sur cette équipe féminine en ce début de cycle olympique. Avec le troisième rang d’Alyson Charles en finale du 500 m, on perçoit même une douce chaleur des Caraïbes. Née d’un père d’origine haïtienne et d’une mère québécoise, la résidente originaire du quartier Saint-Michel à Montréal a créé une belle surprise en se faufilant jusqu’au podium.

Fière, la communauté haïtienne de Montréal vient de s’offrir un nouveau sujet d’actualité.

« Oui, surtout qu’on n’est pas vraiment reconnu pour exceller dans les sports d’hiver », corrobore la patineuse de 20 ans, qu’on décrit aussi performante à l’école.

« Je n’y croyais pas [à la médaille] et ce n’était pas dans mes objectifs. J’étais venue surtout pour apprendre. La majorité des patineuses contre lesquelles je patine ici, je les avais seulement vues à la télé, alors j’ai décidé d’y aller une course à la fois. Je me sentais bien et puis, une fois rendue en demi-finale, je me suis dit : OK, j’ai la chance de faire la finale. »

Un symbole

Quelques minutes après ce podium inattendu d’Alyson Charles, on a assisté à une scène amusante. Valérie Maltais, nouvelle résidente de Calgary pour les besoins de sa nouvelle carrière à la longue piste, s’est prêtée au rôle d’animatrice au milieu de la patinoire en posant quelques questions à la médaillée de bronze.

On a vu quelque chose comme un symbole dans leur conversation entendue dans tout l’amphithéâtre. D’un côté, il y avait l’aînée, au riche passé en courte piste et qui annonce déjà de belles promesses dans sa récente conversion à la surface de 400 m. Devant elle, il y avait la jeunesse, prête à lui succéder.

Un précieux conseiller pour Charles Hamelin

Photo Alain Bergeron

Même à l'âge de 34 ans et bardé d'une centaine de médailles dans les grandes compétitions internationales, Charles Hamelin patinera aujourd'hui devant les mêmes yeux d'un père soucieux de son succès.

Après avoir déposé ses effets personnels à son bureau, Yves Hamelin n'aura que quelques marches à descendre pour surveiller son fils dans l'épreuve du 1000 m. Le paternel agit comme directeur de l'ovale olympique de Calgary depuis juillet 2014, un poste obtenu après avoir servi comme directeur du Comité de haute performance de l'équipe canadienne de courte piste durant huit ans.

C'est le père, mais c'est aussi le conseiller qui surveillera les courses de Charles durant la journée. Parmi toutes les personnes consultées durant son entourage dans sa décision de poursuivre sa carrière, le patineur a évidemment tâté l'opinion de son papa.

« J'ai trouvé sa réflexion très positive », résume le père.

« Il est maintenant bien appuyé par ses commanditaires, de sorte que le patin est devenu pour lui un métier. Il agit comme un pro, mais il œuvre dans un contexte qui l'assure d'une transition sécuritaire quand viendra le moment de la retraite. Quand il aura terminé, il pourra avoir l'impression d'être allé au bout de son expérience. Quand je l'ai vu aussi positif, je lui ai dit go ! »

Nouveau contexte

Yves Hamelin a été invité dans la décision au lendemain des quatrièmes Jeux olympiques que venait de vivre son fiston. Un nouveau contexte le commandait.

« Le portrait avait changé pour lui puisqu'en revenant des Jeux, sa relation avec Marianne (St-Gelais) s'était terminée. Sa réalité venait de changer », évoque-t-il.

Son titre spectaculaire aux championnats mondiaux à Montréal a ensuite activé l'issue de la question.

« Il a alors mis entièrement son focus sur les mondiaux. Il se sentait bien et il était revenu dans sa zone de performance habituelle. Il a ensuite exprimé le goût de redonner aux plus jeunes. Il voit son rôle de mentor afin d'exercer une influence sur les plus jeunes de l'équipe, comment les conseiller, être celui qui va tempérer dans les situations critiques. J'ai trouvé qu'il a eu une belle réflexion. »

Montréal observe

L'aréna Maurice-Richard ne se trouve jamais loin de la route internationale du patinage de vitesse. Montréal a accepté de prendre la relève au pied levé de la Corée du Sud pour organiser les championnats mondiaux juniors de courte piste, du 25 au 27 janvier prochain. Le directeur des événements et des infrastructures à la Fédération de patinage de vitesse du Québec, Stéphane Bronsard, assiste à cette Coupe du monde à Calgary pour ficeler les détails organisationnels avec l'International Skating Union.

Le relais mixte comme nouveauté

Le patinage de vitesse de courte piste n’échappe pas au souci d’égalité. L’épreuve de relais mixte fera son entrée aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, ce qui a amené la fédération internationale à l’inclure dès cette saison en Coupe du monde. L’équipe canadienne a terminé troisième de la demi-finale de samedi et ratera donc la finale de dimanche pour les médailles.

La commande de samedi reposait sur Alyson Charles, Alison Desmarais, Steven Dubois et Cédrik Blais, qui ont été devancés par les États-Unis et les Pays-Bas. Cette nouvelle discipline se présente comme une bête qui n’apparaît pas difficile à apprivoiser.

« Ça ne diffère pas vraiment d'un relais normal. Le rythme des échanges se fait après deux tours (pour les femmes) ou deux tours et demi (pour les hommes) par la majorité des équipes, ce qui rend le tout un peu plus facile à assimiler », explique Blais, qui se projette déjà comme un spécialiste pour cette épreuve de 2000 m.

« J’aime ça. Un de mes talents, c'est mon accélération rapide avec seulement deux ou trois pas croisés. C'est pour ça que je suis le troisième patineur dans la rotation. Je me fais pousser par une fille, alors on passe d'une vitesse, soit de 9,5 s, 9,3 s ou 9,0 s (au tour), à une vitesse de 8,5 s ou 8,3 s. Je suis à l'aise à ne pas me faire pousser fort et je préfère même mieux que d’être poussé trop fort (par un homme) parce que je peux mieux gérer mes pas afin d’attaquer mes deux tours et demi. »

Deux fois en finale

Les deux équipes canadiennes joueront en finale des relais dimanche. Celle masculine composée de Charles Hamelin, Samuel Girard, Pascal Dion et Charle Cournoyer a remporté sa demi-finale. Idem chez les filles, premières aussi grâce à Alyson Charles, Camille De Serres-Rainville, Claudia Gagnon et Courtney Lee Sarault.