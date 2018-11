Les Kings et les Hurricanes intéressés à William Nylander

Même si les Maple Leafs de Toronto et William Nylander semblent continuer de négocier en vue d'en arriver à une entente, plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) seraient intéressées à acquérir l'attaquant dans le cadre d'une transaction.

Parmi ces formations, les Hurricanes de la Caroline et les Kings de Los Angeles semblent les équipes les plus sérieuses, selon le site The Fourth Period.

Si jamais les Hurricanes concluent une transaction avec les Leafs, la formation de la Ville Reine tiendrait à ce que le jeune défenseur Brett Pesce en fasse partie. Pesce a récemment accepté un pacte de six ans et 24,125 millions $ qu'il amorce en 2018-2019.

Les Kings, de leur côté, auraient offert, notamment, les services de l'attaquant Tanner Pearson et du défenseur Jake Muzzin. Pearson en est à la deuxième saison d'une entente de quatre ans lui rapportant 15 millions $. Muzzin, lui, écoule la quatrième année d'un pacte de cinq saisons valant 20 millions $.

Toutefois, il ne faut surtout négliger un retour à Toronto pour Nylander. Après un départ en force, l'offensive torontoise a inscrit un but ou moins dans quatre de ses six dernières parties et l'apport de Nylander ne pourrait être que bénéfique.

Nylander serait à la recherche d'une entente à long terme lui rapportant au moins 7 millions $ par campagne.