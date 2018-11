Les Sags l’emportent 3-1 face à l’Armada : le capitaine se lève

SAGUENAY | Le capitaine des Saguenéens de Chicoutimi, Zachary Lavigne, a guidé les siens vers une victoire de 3-1 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, samedi après-midi, devant près de 2400 spectateurs rassemblés au Centre Georges-Vézina.

En début de semaine, Lavigne estimait qu'il pouvait en faire davantage. Samedi soir, le vétéran des Sags a levé son niveau de jeu d’un cran et ses coéquipiers ont suivi son exemple. «Je pense que ç’a très bien été. On a des joueurs qui travaillent très forts et c’est ce qui a mené à notre succès», a dit Lavigne qui a rapidement ouvert la marque en battant le gardien Émile Samson d’un tir précis du côté de la mitaine. Il s’est ensuite fait complice sur les deux autres réussites de son équipe.

«On avait des joueurs dans une zone de confort. Zachary a été le premier à en parler. Quand tu ne te caches pas et que tu fais face à la situation telle qu'elle est, tu prends conscience et souvent, il y a de belles choses qui t'arrivent par la suite parce que tu travailles encore plus fort. C'est ce qui est arrivé, il a connu un gros match pour nous», a déclaré l'entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la patinoire, le gardien Alexis Shank, qui disputait un deuxième match d’affilié, s’est assuré de fermer la porte en réalisant 33 arrêts. «Il a été excellent comme à tous les matchs depuis le début de la saison. Je ne tombe pas en bas de ma chaise en voyant une performance comme ça de sa part. Je ne veux rien lui enlever, mais il nous a habitués à ça», a noté Jean.

Shank a cédé à une seule reprise en début de deuxième période quand Luke Henman a saisi une rondelle libre devant lui avant de le déjouer. Ce même Henman pensait qu’il avait créé l’égalité 2-2 alors qu'il restait trois minutes à faire au match, mais les officiels ont jugé qu’il y avait eu hors-jeu. «C’est frustrant (...) Je pense que nous avions été la meilleure équipe sur la glace», a analysé le pilote de l’Armada, Bruce Richardsson.

Labrecque gagne des points

Le joueur affilié de 17 ans Xavier Labrecque a profité de l’occasion pour inscrire son premier but en carrière dans la LHJMQ. Son tir parfait dans la lucarne, qui restera à jamais gravé dans sa mémoire, a donné les devants 2-0 aux Sags tôt lors du deuxième vingt.

«C’est un de mes plus beaux moments de ma vie. Il faut que je continue à travailler pour prouver que j’ai ma place ici. J’essaie de garder ça simple et jusqu’à maintenant ça va bien. Je donne toujours mon 110%. C’est mon but de rester avec les Saguenéens», a-t-il mentionné avec le sourire accroché aux lèvres.

Depuis le début de la saison, le natif de St-Anselme fait la navette entre l’Everest de la Côte-du-Sud et les Sags. Son implication n’est pas passée inaperçue aux yeux de son entraîneur-chef, Yanick Jean.

«C’est un joueur qui se promène beaucoup et ce n’est jamais facile. Il est allé chercher un gros but pour nous. Il ne se complique pas la vie et il fait les petits détails importants», a lancé le pilote des Bleus.

Avant le premier voyage dans les Maritimes, les Chicoutimiens recevront la visite des Sea Dogs de Saint John, détenteurs de la dernière position au classement général. «On veut se donner du momentum avant de partir sur la route. C’est un match excessivement important pour nous», a conclu Yanick Jean en confirmant que le gardien Zachary Bouthillier sera son homme de confiance.