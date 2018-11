Les Trois Accords s’éclatent

Pour leur nouvel album, Beaucoup de plaisir, Les Trois Accords avaient envie de s’éclater et de faire les choses différemment. Nouvel environnement de travail, nouveau processus de création, les musiciens en sont ressortis avec un « album de party » qu’ils ont déjà hâte d’aller jouer en tournée cet hiver. Le Journal est allé à la rencontre du quatuor, qui arrive toujours à demeurer pertinent dans son impertinence.

Depuis déjà dix ans, Les Trois Accords travaillent régulièrement avec le duo de réalisateurs, Gus Van Go et Werner F. Ceux-ci possèdent un studio à Brooklyn et collaborent souvent avec des artistes québécois.

Cette fois-ci, le groupe de Drummondville ne souhaitait pas retourner à New York pour enregistrer le nouvel album. C’est plutôt chez Wild Studio, à Saint-Zénon­­­, que les Trois Accords ont installé leurs pénates, avec Gus et Werner.

« Ç’a eu un impact direct sur l’ambiance de l’album, dit le batteur Charles Dubreuil. On s’est laissé influencer par l’atmosphère de la place. »

Et contrairement aux albums précédents, le chanteur et principal parolier du groupe, Simon Proulx, n’a pas présenté toutes ses chansons à ses comparses avant d’aller en studio. « On a travaillé toune par toune, dit Charles. Quand on a fini l’album, c’est là qu’on a eu une vue d’ensemble, dit Simon. Et on s’est dit : “oh là, là, c’est vraiment un album de party !” »

Ballon de plage

Pour accompagner visuellement le disque, les musiciens ont imaginé un personnage, appelé Beaucoup de plaisir, qui porte un ballon de plage en guise de tête. « Il a l’air d’être le comble du party en lui-même », dit Simon.

En compagnie du vidéaste Louis-Philippe­­­ Eno, qui a réalisé tous les vidéoclips des Trois Accords depuis leurs débuts, le groupe a imaginé une nouvelle esthétique pour l’album. « Louis-Philippe fait vraiment le lien entre la facture visuelle de l’album et les clips, dit le guitariste Alexandre Parr. Il est aussi une super oreille pour Simon au début du processus créatif. C’est souvent lui qui entend les chansons en premier. Il est un peu comme un genre de parrain pour le groupe. »

►Le nouvel album des Trois Accords, Beaucoup de plaisir, est présentement sur le marché. Pour plus d’infos : lestroisaccords.com.

4 chansons en quelques mots

Corinne

« C’est le premier single de l’album et c’est celui qui a fonctionné le mieux, dit Charles. C’est assez historique pour nous, l’ascension et le maintien de la chanson. Elle est dans le top 10 depuis sa sortie. » « Le ballon de plage fait son chemin dans la plage des gens... », ajoute Alex, sous les regards confus de ses comparses. « La musique de cette toune-là est bien représentative de l’album, dit Simon. Les paroles sont vraiment unidimensionnelles et ç’a été difficile à écrire. C’est une chanson qui ne parle que d’une seule chose, volontairement. Il n’y a pas de profondeur, pas de deuxième degré. »

Ouvre tes yeux Simon !

« Ce n’est jamais arrivé dans une toune des Trois Accords que ce soit vraiment Simon qui chante sur lui-même à la première personne », dit Charles. « Et c’est la première fois que les gars chantent le refrain », dit Simon. « La chanson parle littéralement de Simon qui chante toujours les yeux fermés, dit Charles. Notre ancien gérant, Charles Ouellet, faisait même des grosses pancartes “Ouvre tes yeux !” pour nos performances télé ! » « Dans un autre degré, la chanson parle aussi de réaliser ce qu’on vit, dit Simon. C’est cool d’être dans un groupe et que les gens nous suivent. Ça devient une toune de révélation. »

Rebecca

« C’est la toune du prochain James Bond », dit Pierre-Luc, sous le rire collectif. « C’est le meilleur solo de l’histoire des Trois Accords, quant à moi », ajoute Charles.

Cernes noirs

« C’est une chanson qui parle d’insomnie, dit Simon. Il y a aussi l’idée romantique où la personne dit : je suis tellement fatiguée que j’ai de la place dans mes cernes pour que tu te couches dedans. C’est comme une chanson d’amour. »