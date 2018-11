L’Halloween en Abitibi, Noël à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP | Alors que des jeunes se costumaient encore pour fêter l’Halloween samedi ailleurs au Québec, Rivière-du-Loup tenait son traditionnel défilé de Noël dans les rues du centre-ville sous la pluie.

Un orage électrique, la pluie diluvienne, puis la neige fondante ont joué les trouble-fêtes à Rivière-du-Loup samedi soir pour la tenue du 15e défilé du festival Noël chez nous, qui attire habituellement des milliers de personnes.

Malgré le mauvais temps, quelques lutins, le père Noël et mère Noël ont défilé dans les rues.

Halloween en Abitibi

Photo David Prince

Au même moment, à Rouyn-Noranda, en Abitibi, monstres et sorcières faisaient la cueillette de bonbons pour l’Halloween.

En effet, pour faciliter la tenue de la fête pour les parents et enfants, la cueillette de bonbons se tient le samedi le plus près de la date du 31 octobre.

À Rivière-du-Loup, au lendemain de l’Halloween, les commerçants et résidents de la rue Lafontaine ont plutôt rapidement ramassé les citrouilles et balais de sorcière pour sortir leurs sapins et boules de Noël.

Le festival a débuté jeudi matin et se tient durant la première fin de semaine de novembre.

Il fait habituellement descendre des milliers de personnes dans les rues, malgré la date hâtive.

Marché de Noël

Pour son 15e anniversaire, l’organisation de Noël chez nous à Rivière-du-Loup a concentré ses efforts sur la magie, la continuité, la gratuité et les nouveautés, dont un premier réveillon de Noël durant la nuit du samedi.

Le marché de Noël accueille 65 exposants sous le chapiteau.

« Cette année, nous avons deux jeunes entrepreneurs de 10 ans, un qui crée des bombes de bain et une jeune fille qui a créé son entreprise d’impression sur chandail, tasse, coussin et sous-verre, à partir de photos », a énuméré le président Daniel Thériault.

Dimanche, un brunch est servi en matinée et un caricaturiste sera présent. Jeunes et moins jeunes pourront venir voir un vrai renne et rencontrer le père Noël, ainsi qu’assister à son départ sous les feux d’artifice à 16 h.